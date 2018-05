Vom Kinderlied zu Telemann und Schubert

Unerschrocken und mit Freude am Spielen auf der Querflöte stellten sich in der Instrumentalklasse Lisa Keaton-Sommer und Andreas Sommer an der Conrad-Graf-Musikschule viele Nachwuchstalente bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt vor. Vom Kinderlied bis zu Mozart, Telemann und Schubert spannte sich im Refektorium zur Freude der Zuhörer der weite Melodienbogen.

Mutig stellte Maximilian Krämer zu Beginn des Vorspiels die Frage: „Ist ein Mann in Brunn’ gefallen?“ Die Sorge war unberechtigt, auch alle anderen Flötisten, die zum ersten Mal bei einem öffentlichen Vorspiel auftraten, haben ihre Sache gut gemacht und dafür viel Beifall erhalten.

Dies gilt auch für das erste Duett mit Alicia Frank und Simon Hammer. Ihren Spaß an „Der Kuckuck und der Esel“ ließen sie am sicheren Spiel erkennen. Lucie Saup zeigte daraufhin ihre Vorliebe für Mozart. Mit Freude an seinen Melodien meinte sie mit klaren Tonfolgen, auch sie könnte doch „ein Vogelfänger“ sein. Annika Reiner freute sich daraufhin über den Beifall für ihr gut gelungenes „Pfeiferlied“, ihr Bruder Lukas hingegen schwärmte mit klaren Melodien und sauberen Passagen von „Oh Susanna“.

Zusammen mit Lisa Keaton-Sommer bildeten Jella Guth und Eva Wankelmut ein sauber artikulierendes wohlklingendes Querflötenterzett. Klangvoll interpretierten sie ein anspruchsvolles Allegro aus einem Trio von Johann Joachim Quantz. Für alle Nachwuchstalente könnte dies ein Ziel sein, mit Freude miteinander zu musizieren.

Mit frisch bewegtem Spiel, klar in der Melodie und sauber in der Ausführung stellte Lara Sauter danach eine Andenmelodie vor, gefolgt von Noah Massinger (Flöte), der sich mit seiner Schwester Yael am Cello einen Marsch von Georg Friedrich Händel für das Vorspiel ausgesucht hatte. Helle Töne der Flöte in großem Tonumfang ergaben mit warmen Klängen des Cello ein jugendlich gut klingendes Musizieren. Mit „Dorogoi dlinnoyu“ zeigte der Flötist danach als Solist sein beachtlich virtuoses Können.

Flott, mit vielen Tonsprüngen, rhythmisch präzise, durch Synkopen ausgeweitet, stellte Evelyn Selg die bekannte Melodie „Tico Tico No Fuba“ vor. Nicht weniger anspruchsvoll, mit rhythmischem Background, ihr „Wenn sie tanzt“ mit sauberen, oft taktlich erschwerten Vorschlagnoten, insgesamt gut gemeistert.

Den Abschluss bildeten Jella Guth und Ronja Rieger. Sie musizierten mit den beiden Flötenlehrern als begeisterndes Quartett. Das von ihnen vorgestellte Allegro aus einem Konzert von Georg Philipp Telemann beginnt mit einer froh bewegten Fuge, bei der das vorgestellte Thema durch die vier Instrumente wandert, dabei ausgeweitet und tonlich aufgewertet wird. Klare akkordliche Passagen steigerten sich bis zum klaren Schlussakkord. Bekannt und stets gern gehört, der nachfolgende „Marche militaire“ von Franz Schubert. Hier wechseln marschähnliche Passagen mit tonlich weichen Partien innerhalb der vier Instrumente. Können der jugendlichen Flötistinnen und spürbare Freude am gemeinsamen Musizieren mit ihren Lehrern bildeten den Beschluss des bewegten, frohen und bunten Vorspiels, bei dem die beiden Flötenlehrer auch den kleinen Nachwuchstalenten durch ihr Mitwirken immer wieder zu mehr klanglichem Reichtum verhalfen.