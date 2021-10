Vom Einstein- bis zum Berlin-Marathon

Zeitgleich mit dem Herbst beginnt traditionell die Laufsaison mit zahlreichen großen und kleinen Läufen. Eine teilnehmerstarke Laufveranstaltung ist immer der Einstein-Marathon in Ulm. Sehr erfolgreich dabei war Stefan Spöcker, der als einziger Läufer des TSV Riedlingen über die Marathondistanz an den Start ging und in einer starken Zeit von 2:55:14 Stunden in der Gesamtwertung den neunten Platz belegte. Das bedeutete zugleich den zweiten Platz in der Altersklasse M45.

Beim Halbmarathon traten für den TSV Julia Seidel, Martin Schenk, Matthias Reichelt und Clemens Müller an. Julia Seidel erreichte bei ihrer Halbmarathonpremiere in einer guten Zeit von 2:06:54 Stunden das Ziel. Martin Schenk wurde mit einer Zeit von 1:42:08 Stunden in der Gesamtwertung 495. von rund 2700 Teilnehmern, was gleichzeitig Platz 49 in der Altersklasse M50 bedeutete.

Clemens Müller und Matthias Reichelt, die zugleich auch für die Baden-Württembergischen Halbmarathon-Meisterschaften gemeldet waren, zeigten ebenfalls starke Leistungen. Müller wurde in 1:31:24 Stunden knapp vor Reichelt mit 1:33:26 Stunden Neunter der Altersklasse M 50. Reichelt belegte hier Platz 11. In der Gesamtwertung bedeutete dies die Plätze 169 und 216 aller Teilnehmer.

Nach der coronabedingten Zwangspause finden nun auch im regionalen Umfeld wieder die ersten Läufe statt. Beim Biberacher Herbstwaldlauf, dem Burrenwaldlauf, gingen mit Daniel Neher und Jonas Müller auch zwei TSVler an den Start und zeigten starke Leistungen. Beide liefen über die Distanz von fünf Kilometern. Nach längerer Laufpause belegte Neher dabei in der Gesamtwertung mit einer Zeit von 18:49 Minuten den starken zweiten Platz, was zugleich Platz 1 in der Altersklassenwertung M 30 bedeutete. In der Gesamtwertung knapp am Podest vorbei kam mit einer sehr guten Zeit von 20:22 Minuten Müller ins Ziel. Er wurde damit ebenfalls Erster seiner Altersklasse.

Beim 48. Berlin-Marathon war mit Stefan Hohl auch ein Läufer des TSV Riedlingen vertreten. Mit einer starken Zeit von 3:31,31 Stunden belegte er im Teilnehmerfeld von rund 25 000 Startern Platz 3846. In seiner Altersklasse wurde er 415. Nur zwei Wochen nach seinem Marathonstart trat Hohl auch beim Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen an die Startlinie. Diesmal begnügte er sich mit der Zehn-Kilometer-Distanz. Hohl verpasste in seiner Altersklasse M 50 mit einer Zeit von 47:12 Minuten knapp das Podest und belegte einen starken vierten Platz. In der Gesamtwertung bedeutete dies Platz 35 von 233 Teilnehmern. Martin Schenk belegte auf der mit einigen Höhenmetern gespickten Halbmarathon-Strecke in einer Zeit von 1:42,31 Stunden von 743 Teilnehmern den guten 130. Platz (Platz 13 von 84 Läufern in der AK 50).

Beim Drei-Länder-Marathon, der in Lindau startet, über die Schweiz bis nach Bregenz führt, knackte Lutz Leonhardt die Zwei-Stunden-Marke auf der Halbmarathon-Strecke. In 1:58:38 Stunden belegte er den 709. Männerplatz sowie in seiner Altersklasse M65 den sechsten Platz.