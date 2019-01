Vom Barock bis zur Moderne

Hell aufstrahlende Trompetenklänge zusammen mit variantenreich registrierten Orgelklängen verbanden sich bei einem festlichen Konzert in St. Georg zu einem tief bewegenden Hörerlebnis. Hans Mohr, Timo Bossler und Michael Bischof als virtuos agierende Musiker an ihren Instrumenten und Elisabeth Sekul an der Orgel entzündeten für die vielen Zuhörer ein musikalsiches Feuerwerk.

Ein Concerto von Antonio Vivaldi für drei Trompeten und Orgel von der Empore der Riedlinger Pfarrkirche herab zu hören, ist ein Genuss für jeden Freund dieser Musikrichtung. Mohr, Bossler und Bischof sind exzellente Meister an Trompete und Flügelhorn, von Organistin Elisabeth Sekul stets partnerschaftlich mitgetragen. So rankten sich in diesem berauschenden Barockwerk um einen melodiösen Mittelteil zwei virtuose Ecksätze in makelloser Schönheit.

Aus dem kompositorisch reichen Schatz von Georg Friedrich Händel erklangen mit „Er weidet seine Herde“ und „Denn es ist uns ein Kind geboren“ in wechselnder Besetzung zwei Paradebeispiele für Flügelhörer, Trompeten und Orgel. Auf dem Weg vom Barock über die Romantik zur Moderne intonierte Sekul als Solisitin an der Orgel Choral und Menuet aus der „Suite gothique“ von Leon Boellmann. Klangreich und satt im Ton als Introduktion der Einstieg, geradezu beschwingt das Menuet nutzte die Organistin den Klangreichtum der Riedlinger Orgel, sodass das Thema in verschiedenen klanglichen Episoden zum Tragen kam.

Mit der „Sonata Ittalica“ von Pavel Vejvanovsky wandten sie die vier Musiker noch einmal dem 17. Jahrhundert zu. Dabei erklang aufs Neue eine virtuose Interpretation im abgerundeten Zusammenwirken aller vier Instrumente. Dezente Intermezzi der Orgel im Verbund mit schwungvollen Phasen der Trompeten ergaben einen ungetrübten Hörgenuss. Lineare und klar punktierte Sequenzen prägten durch ihre Darstellung die meisterliche Wiedergabe aller Akteure.

Herz uns Seele berührt

Das „Panis angelicus“ von Cesar Franck steht im Arrangement für Flügelhorn, zwei Trompeten und Orgel für ein ganz anderes musikalisches Erlebnis, das Herz und Seele berührt. Besonders die thematischen Bereiche für Flügelhorn strömten viel Wärme aus. In derselben Zusammensetzung erklang danach Pachelbels gern gehörter Kanon, nur war der Einstieg in dieser Bearbeitung den beiden Trompeten zugedacht.

Mit „Toccata in Seven“ des Zeitgenossen John Rutter bot die Organistin einen Einblick in die moderne Tonsprache. Der klanglich und rhythmisch flotte Prolog beherrschte in weiten Szenen das kompositorisch vielfältige Werk bis zum überraschenden Schluss ohne abschließend harmonische Abrundung.

Das „Ave Maria“ von Giulio Caccini aus dem 17. Jahrhundert, stellten die drei Bläser im Altarraum vor. Zu hellen Tiraden der Orgel boten sie Bläser interessante Kontraste als gemeinschaftliches Klangwerk. „Only Bugle“ von James Rae hingegen spiegelte durch das Bläserterzett ein kurzgefasstes modernes Tonerlebnis wider.

Ganz anders in seiner instrumentalen Vielschichtigkeit ein „Ave Maria“ von Anton Bruckner. Weiträumig große Phasen der Bläser, mit großem Atem interpretiert, fanden die partnerschaftliche Antwort der Orgel. Durch die räumliche Aufstellung zwischen Altarraum und Empore erlebten die zahlreichen Zuhörer einen besonders eindringlichen Stereoeffekt.

Auf die dezent, ganz nach innen ausgerichtete Wiedergabe eines „Gebets a Notre-Dame“ aus Boellmanns bereits vorgestellter „Suite gothique“ folgte als begeisternder Abschluss des Konzerts: „Bugler’s Holiday“ von Leroy Anderson. Damit beschlossen die vier ihr Konzert als musikalisches Feuerwerk quer durch Jahrhunderte und Musikstile. Reicher Beifall wurde mit einer virtuos gestalteten Zugabe beantwortet.