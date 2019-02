Volksbank-Raiffeisenbank mit geringerem Jahresergebnis

Mehr Mitglieder, höhere Bilanzsumme, aber geringerer Ertrag: Die Niedrigzinsphase schlägt sich im Betriebsergebnis der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen für das Jahr 2018 nieder. Das Betriebsergebnis liegt mit sieben Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau von 7,9 Millionen Euro.

Insgesamt habe die Volksbank-Raiffeisenbank eine positive Entwicklung genommen im vergangenen Jahr, sagt der Vorstandsprecher der Bank, Albert Schwarz. Denn viele Kennzahlen haben sich positiv entwickelt. So weist die Bank im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr eine deutlich höhere Bilanzsumme auf. Diese ist um 33 Millionen Euro auf 608 Millionen Euro gestiegen, ein Plus von 5,7 Prozent.

Auch die Kreditnachfrage ist weiter ungebrochen und bewegt sich auf Vorjahresniveau. Gewerbliche Investitionsfinanzierungen und private Baukredite sind weiter sehr gefragt, so die Bankverantwortlichen. Das Kundenkreditvolumen ist um 31 Millionen Euro auf 413 Millionen Euro angewachsen, ein Plus von 8,1 Prozent. Damit liegt die Riedlinger Bank über dem Durchschnitt vergleichbarer Genossenschaftsbanken, die auf ein Wachstum von 4,6 Prozent verweisen können. Nach wie vor ist angesichts des niedrigen Zinsniveaus eine lange Zinsbindung bis zu 30 Jahre sehr gefragt, sagt Vorstand Jochen Beck. So können die Kunden über einen langen Zeitrum vom niedrigen Zins profitieren.

Stolz zeigen sich die Vorstände, dass die Riedlinger Bank 2018 wieder zur „Besten VR-Fördermittelbank“ in Baden-Württemberg von der DZ-Bank ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung hat die Bank zum letzten Mal 2013 verliehen bekommen.

Die Riedlinger Volksbank-Raiffeisenbank ist traditionell im Einlagebereich stark. Auch 2018 haben sich Kundeneinlagen bei der Bank erhöht. Zum 31. Dezember 2018 betrug das Kundenanlagevolumen 751 Millionen Euro. Ein Zuwachs von 28 Millionen Euro. Dieses Geld legt die Bank für ihre Kunden in unterschiedlichsten Anlageformen an – in Aktion, in Fonds, in festverzinsliche Papiere oder in Sparanlagen. Die Mischung macht es weiterhin. Diese Strategie verfolgt die Bank auch selbst: „Was wir unseren Kunden empfehlen, machen wir selbst auch – wir streuen“, so Schwarz.

Das betreute Kundenvolumen, das die vermittelten Produkte der Partner wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der Union Investment oder der R+V-Versicherungen umfasst, hat sich ebenfalls erhöht: um 59 Millionen Euro auf 1,164 Milliarden Euro.

Doch die Niedrigzinsphase macht sich bemerkbar. „Es ist ein Kraftakt, den Negativzins von Leuten fernzuhalten“, meint Jochen Beck. Die Bank selbst bezahlt bereits Negativzinsen, wenn sie Gelder bei der Zentralbank anlegt. Auch beim Ergebnis macht sich die andauernde Niedrigzinsphase bemerkbar: Der Zinsüberschuss ist 2018 um 390 000 Euro von 13,77 Millionen auf 13,38 Millionen Euro gesunken. Der Provisionsüberschuss der Bank ist 2018 dagegen stabil geblieben bei 3,7 Millionen Euro.

Die Verwaltungsaufwendungen sind leicht auf 9,9 Millionen Euro gestiegen. Dagegen ist das Betriebsergebnis unter dem Vorjahresniveau. Mit einem Betriebsergebnis vor Steuern von 7,0 Millionen Euro hat die Bank 2018 abgeschlossen, 2017 lag dieses bei 7,9 Millionen Euro, wobei 2017 noch von Sondereffekten beeinflusst worden sei, so die Verantwortlichen. Nach Abdeckung der Risiken im Kundenkreditgeschäft, der Bewertungskorrektur bei eigenen Wertpapieranlagen sowie der Stärkung des Eigenkapitals und nach der Steuerzahlung verbleiben noch rund 1,5 Millionen Euro an Jahresüberschuss. Diese werden für die Rücklagenerhöhung und die Dividenden benötigt. Vorstand und Aufsichsrat werden in der Vertreterversammlung wieder eine Dividende von 5,5 Prozent vorschlagen.

Umzug einer Abteilung

Davon profitieren die Mitglieder der Bank. Die Bank hat 2018 die 14 000er-Marke bei den Mitgliedern geknackt. Ein Beleg dafür, dass „wir in der Region verwurzelt sind“, so Schwarz. Die Mitarbeiterzahl lag Ende 2018 mit 120 Mitarbeitern etwas niedriger als Ende 2017 (124). Das sei allerdings kein geplanter Abbau, betont Jochen Beck, sondern das ist eher der Fluktuation geschuldet.

Darüber hinaus steht in diesem Jahr ein Umzug der Abteilung „Wohnbau und Immobilien“ an, die ab Herbst ihre Büros im neuen Wohngebäude am Tuchplatz (ehemals Hotel Brücke) haben wird. In der Hauptstelle soll dann das Raumkonzept überarbeitet und der Kundenbereich modernisiert werden. Auch in den verbliebenen Filialen soll dies in den nächsten Jahren Schritt für Schritt erfolgen. Sieben kleine Filialen werden hingegen 2019 geschlossen (SZ berichtete).

Jahreszahlen 2018 (im Vergleicht zu 2017)

Bilanzsumme: 608 Millionen Euro (2017: 575 Millionen Euro)

Betriebsergebnis: 7,02 Mio. Euro (2017: 7,97 Mio. Euro)

Betreutes Kundenvolumen: 1164 Mio. Euro (+ 5,3 Prozent; 2017: 1105 Millionen Euro)

Betreutes Kundenkreditvolumen: 413 Millionen Euro (+ 8,1 Prozent; 2017: 382 Millionen Euro)

Betreutes Kundenanlagevolumen: 751 Millionen Euro (+ 3,9 Prozent; 2017: 723 Millionen Euro)

Zinsüberschuss: 13,38 Mio. Euro (- 0,39 Mio Euro;2017: 13,77 Mio. Euro)

Strukturwert Zinsüberschuss: 2,22 Prozent (2017: 2,45 Prozent)

Provisionsüberschuss: 0,61 Prozent (Anteil am Bilanzvolumen - 2017: 0,65 Prozent)

Verwaltungsaufwendungen: 9,9 Millionen Euro (+ 65 000 Euro)

Verwaltungsaufwendungen Strukturwert: 1,65 Prozent der Bilanzsumme; (2017: 1,75 Prozent)

Mitarbeiterzahl: 120 (2017: 124)

Mitgliederzahl: 14 017 (2017:13 950)

Dividende: 5,5 Prozent (Vorschlag) - (2017: 5,5 Prozent)