Volksbank-Raiffeisenbank kündigt Schließung von Kleinfilialen an

Bei der Vertreterversammlung in der Donauhalle in Neufra präsentierte die Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen überdurchschnittliche Ergebnis und Wachstumszahlen. Die Bank hat einen Bilanzgewinn von 1,471 Millionen Euro erwirtschaftet. Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase erwartet die Bank im laufenden Jahr allerdings einen Ertragsrückgang. Gleichzeitig kündigte Vorstandssprecher Albert Schwarz den Vertretern und Mitgliedern der Bank die Schließung von fünf Kleinfilialen im Jahr 2019 an.

Im vergangenen Jahr sei das Filialnetz analysiert worden, sagte Schwarz in der vollbesetzten Halle in Neufra. Dabei habe sich gezeigt, dass in Kleinfilialen, die nur stundenweise geöffnet sind, nicht einmal drei Transaktionen pro Jahr erreicht worden seien. „Das ist keine sinnvolle Auslastung“, sagte Schwarz. Und angesichts des anhaltenden Trends zur Digitalisierung sieht die Bank die „Anpassung in der Filialstruktur“ für erforderlich.

Fünf Kleinfilialen sollen 2019 geschlossen werden. Dies betrifft die Filialen in Andelfingen, Neufra, Hailtingen, Offingen und Dieterskirch. Die Niederlassungen in Haitlingen und Offingen werden im Frühjahr 2019 geschlossen, die anderen zu einem späteren Zeitpunkt. Aber spätestens Ende 2019 sollen die Schließungen abgeschlossen ein.

Man wollte die Kunden, aber auch die Ortschaftsvertreter frühzeitig informieren, so Schwarz. Und man will den Kunden auch Alternativen anbieten. Viele nutzen bereits jetzt die Möglichkeiten, die das Online-Banking bietet. Zudem will die Bank einen Kundenservice aufbauen, über den telefonisch Transaktionen abgewickelt werden können. Und auch ein Bargeldbring-Service wird die Bank weiterhin anbieten.

Dies war der einzige Wermutstropfen in einer insgesamt sehr harmonischen Versammlung. Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsräte wurden von den Bankvertretern jeweils einstimmig entlastet. Und die Aufsichtsräte, die sich zur Wiederwahl stellten, wurden auch einstimmig wiedergewählt. Dies waren: Dr. Dorothea Kuhn, Paul Neubrand, Richard Schickinger und Bernd Schirmer. Sie wurden für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Neu im Gremium ist Markus Knupfer, der für Reinhold Hirschmiller in den Aufsichtsrat nachrückt (siehe Kasten).

Schwarz konnte der Versammlung gute Bilanzzahlen für 2017 präsentieren. Das betreute Kundenvolumen stieg auf 1,1 Milliarden Euro, ein Zuwachs um 88 Millionen Euro. Zu diesem Wachstum haben neben der positiven Entwicklung der Kundenanlagen auch die starke Kreditnachfrage sowohl des Gewerbes als auch der Privatkunden beigetragen, so die Verantwortlichen. Die Entwicklung der Ertragslage ist auch im Vergleich zum Vorjahr durch einen höheren Zins- und Provisionsüberschuss geprägt. Das erwirtschaftete Betriebsergebnis liegt mit 1,42 Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme über dem Vorjahr (1,25). Der Bilanzgewinn beträgt 1,47 Millionen Euro. Auch der Prüfbericht der Geno-Bank, der vom Aufsichtsratsvorsitzenden Christoph Etter vorgetragen wurde, attestierte der Bank eine gute Ertragslage.

Vorstand und Aufsichtsrat schlugen die Ausschüttung einer Dividende an die Mitglieder in Höhe von 5,5 Prozent (568 000 Euro) vor. Rund 900 000 Euro sollen in Rücklagen fließen. Dies wurde von den Vertretern einstimmig gutgeheißen.

In seinen einleitenden Worten blickte Etter auf die Situation vor zehn Jahren zurück. Als Folge der Pleite der Großbank „Lehmann Brothers“ kam es 2008 zur Finanzkrise, in der der Staat die großen „systemrelevanten Banken“ mit Steuermilliarden retten musste. Auch weil diese mit hochspekulativen Produkten gehandelt hatten. „Die Volksbank-Raiffeisenbank zockt nicht an Finanzmärkten“, betonte Etter um kritisierte, dass dennoch den kleinen Banken die gleichen strengen Regeln auferlegt werden wie Großbanken. Er sprach sich deshalb für regulatorische Erleichterungen für Regionalbanken aus.