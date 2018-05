Die VHS und der Nabu Riedlingen veranstalten am Samstag, 5. Mai, für die Vogelfreunde in der Region eine Entdeckungstour am Federsee. Interessierte treffen sich um 7 Uhr morgens am Nabu-Naturschutzzentrum Federsee in Bad Buchau, Federseeweg 6.

Unter fachkundiger Führung geht es zur Vogelbeobachtung. Von den 272 nachgewiesenen Vogelarten im Moorgebiet sind über 100 Arten aktuelle Brutvögel. In den naturnahen Moorwäldern kommen neben einer bunten Vielfalt an Singvögeln auch Grau- und Kleinspecht vor. Hier ist das frühmorgendliche Vogelstimmenkonzert ein ganz besonderer Genuss.