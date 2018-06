Vodafone-Kunden noch ohne stabiles Netz

„Lieber Vodafone-Kunde, wir gratulieren Ihnen: Sie haben sich mit Vodafone für das beste mobile Sprachnetz Deutschlands entschieden“. Diese Nachricht, die Vodafone-Nutzer am Dienstag auf ihr Mobiltelefon erhalten haben, klang bei den Kunden in der Raumschaft wie Hohn: Denn Vodafone-Kunden in der Region haben derzeit wegen Modernisierungsarbeiten am hiesigen Sender gar kein Netz oder es steht nur kurzfristig und instabil zur Verfügung. Das wird auch am Donnerstag und Freitag so sein, heißt es von Vodafone. Die Kunden wurden allerdings nicht informiert.

In Riedlingen werde die Mobilfunksendeanlage modernisiert, sagte eine Vodafone-Sprecherin auf Anfrage. Während dies üblicherweise bei laufendem Betrieb geschieht, seien die Umrüstarbeiten in Riedlingen so gravierend, dass das Netz auch abgeschaltet werden muss. Und das gleich über mehrere Tage. Erst am Samstag, 12. Dezember, wird es wieder komplett zur Verfügung stehen, heißt es von dem Telekommunikationsunternehmen.

Dann allerdings in deutlich beserer Qualität, so die Sprecherin. Danach sei es möglich mit der doppelten Geschwindigkeit Daten zu empfangen und damit im Netz zu surfen. Auch die Sprachqualität würde sich erheblich verbessern, verspricht Vodafone. „Die Gesprächsabbrüche werden sich deutlich reduzieren“, so die Vodafone-Sprecherin.

Für Vodafone macht sich zudem im „Sinne der Nachhaltigkeit“ positiv bemerkbar, dass die neue Anlage 30 Prozent weniger Energie verbraucht. Sowohl die Hardware als auch die Software müssten an der Antennenanlage ausgetauscht oder modernisiert werden, beschreibt die Sprecherin die Arbeiten. Die bisherige Technik sei rund zehn Jahre alt.

Kommunikationspanne

Dass die Kunden nicht vorab informiert worden sind, war wohl eine hausinterne Kommunikationspanne des Telekommunikations-Anbieters. Üblicherweise werden die Kunden im Vorfeld per SMS über die anstehenden Umbaumaßnahmen informiert, betont die Sprecherin des Unternehmens.