Viertklässler erleben echte Einsatz-Alarmierung

Alle Viertklässler der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule Riedlingen haben gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen an vier Terminen die freiwillige Feuerwehr Riedlingen besucht.

In jeweils zwei Stunden berichteten Stefan Kuc und Ernst Früh von den vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr und zeigten den Kindern die unterschiedlichsten Dinge im Feuerwehrhaus. So durften sie Atemschutzmaske und Sicherheitshelm aufsetzen und erfahren, dass eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken ganz schön schwer ist – nämlich 15 Kilogramm. Auch die Kinder erzählten von ihren Erfahrungen mit Feuer und der Feuerwehr.

Spannend zu sehen war es auch, was in einem Feuerwehrauto alles enthalten ist: Zu zweit durften die Schülerinnenund Schüler eine Rettungsschere und einen Spreizer tragen und auch in das Feuerwehrauto einsteigen. Bei zwei Klassen piepte sogar der Feuerwehr-Melder und sie konnte sich staunend anschauen, wie die ersten Feuerwehrmänner bereits nach wenigen Sekunden schnell angerannt kamen.

Katze in Not

Zum Glück wurde der eine Alarm wegen Rauchentwicklung in einem Maschinenraum nach wenigen Minuten wieder aufgehoben, beim anderen Alarm mussten die Männer der Feuerwehr eine Katze in Not von einem Baum retten. Teilweise reichte die Zeit noch, um in Kleingruppen mit der Drehleiter in die Höhe zu fahren.

Interessiert waren die Kinder auch am Thema Jugendfeuerwehr, der man mit zehn Jahren beitreten kann. Der Besuch bei der Feuerwehr war der Abschluss der mehrwöchigen Unterrichtseinheit „Feuer“ in Klasse 4.