Vier Lehrer nehmen Abschied

n (sz) - Zum Schuljahresende heißt es wieder einmal Abschied nehmen. Mit musikalischen Beiträgen der Lehrercombo, einem launigen Gedicht der Religionslehrerin Andrea Eller, persönlichen gestalteten Präsenten und mancher Träne der Kollegen wurden vier Lehrer von der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule verabschiedet.

Manuel Schuster war seit 2015 hauptsächlich als Lerngruppenleiter in den Lerngruppen 7 bis 9 eingesetzt. Jessica Deuter unterrichtete seit 2014 an der Schule, ebenfalls als Lerngruppenleiterin in den oberen Klassen. Beide zieht es aus persönlichen Gründen an den Bodensee.

Friedgard Zieger bereicherte mit ihrem Engagement zwölf Jahre die Grundschule. Sie wechselt nun an die Grundschule Altheim.

Jutta Rieber beendete mit dem letzten Schultag ihre aktive Lehrerlaufbahn. Nach Stationen an der Bischof-Sproll-Schule in Biberach, der Geschwister-Scholl-Realschule in Riedlingen, der Dollinger-Realschule in Biberach engagierte sie sich in ihren Fächern Deutsch, AES und Sport in den vergangenen vier Jahren an der GMS. Engagiert forderte und förderte sie ihre Schülerinnen und Schüler und zauberte als Wirbelwind im Lehrezimmer immer wieder den Kollegen ein Lächeln ins Gesicht.

Simone Mazurek, Sandra Härle und Lena Piesker unterstützen nun als abgeordnete Lehrer für ein Jahr die Schule. Malena Reiter beendet in diesen Tagen ihr FSJ an der Schule.