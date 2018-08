Monika Fränkler und Elisabeth Bez aus Riedlingen, Ute Herzog und Maria Bayer verbindet die Liebe zur Malerei. Am 25. und 26. August zeigen sie gemeinsam ihre Werke im „Rubin im Tal“.

So unterschiedlich diese vier Frauen aus Indelhausen, Anhausen und Riedlingen auch sind, die Malerei hat sie vor vielen Jahren zusammengebracht und verbindet sie nach wie vor. Denn die Liebe zur Kunst kennt keinen Altersunterschied. Und auch wenn Monika Fränkler, Ute Herzog, Elisabeth Bez und Maria Bayer verschiedene Vorlieben bei ihren Maltechniken haben, finden sie immer doch auch einen gemeinsamen Nenner. Regelmäßig treffen sie sich auf dem Hülbenhof bei Ute Herzog zum kollektiven Malen.

Auch in diesem Jahr ließen sie sich bei einem Kurs von Karl Striebel aus Münsingen zu neuen Techniken inspirieren. Sie entdeckten „Das neue Blau“, indem sie blaue Acrylfarben auf Bitumen aufbrachten, so dass herrlich blaue Nuancen entstanden und das tiefe Schwarz des Bitumen aber immer wieder durchgeschlagen ist. Eine gemeinsame Aktion hat auch eine ganze Reihe kleiner Bilder hervorgebracht, die zum Teil in Wachs getaucht wurden. Darüber hinaus sind in der Ausstellung Arbeiten mit Moorlauge zu sehen, die aufgrund ihrer gepressten Strukturen an Drucke erinnern.

80 Werke zu sehen

Die vier Malerinnen waren im vergangenen Jahr wieder sehr produktiv. Insgesamt sind am 25. und 26. August im „Rubin im Tal“ rund 80 Bilder zu sehen, die einen Einblick geben in die unterschiedlichen Arbeitsweisen, die aber auch Gemeinsamkeiten der Künstlerinnen hervorheben. Für sie alle ist Malen eine Passion. Dass sie sich als Malgruppe vor über 15 Jahren zusammengefunden haben, ist eher dem Zufall zu verdanken.

Die Riedlingerin Elisabeth Bez ist mit ihren 82 Jahren die Älteste in der Gruppe. Als sie vor über 20 Jahren in Rente ging, besuchte sie ihren ersten Aquarell-Malkurs. Dabei traf sie Monika Fränkler, ebenfalls aus Riedlingen. Zusammen unternahmen sie Malreisen, außerdem besuchten sie Kurse im Steinbruch in Gauingen und in Mörsingen, die sie schließlich mit Maria Baier aus Indelhausen und mit Ute Herzog vom Hülbenhof zusammenführten.

Die Chemie der Vier stimmt bis heute, auch wenn sie oft unterschiedliche Wege der Kunst einschlagen. Maria Bayer legt ihren Fokus auf die abstrakte Malerei, doch auch das Gegenständliche liegt ihr. Für die kommende Ausstellung hat sie sich dem Thema „Wald“ aus unterschiedlichen Sichtweisen genähert: Fantasy, gegenständlich und abstrakt. Monika Fränkler malt fürs Leben gern Akt, auch wenn das in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist. „Das will ich in Zukunft ändern“, nimmt sie sich vor. Elisabeth Bez weiß zwar, dass „Blümchen malen“ passé ist und sie malt ja auch gerne abstrakt – und doch möchte sie ihrer Liebe zur Bergwelt demnächst mal mit dem Malen der Drei Zinnen Ausdruck verleihen. Und bei Ute Herzog schlägt sich die Verbundenheit mit der Natur und mit der Tierwelt – insbesondere mit Pferden – immer auch in ihren Bildern nieder.

So sind in der mittlerweile elften Ausstellung der vier Künstlerinnen sowohl Werke zu sehen, die im gemeinsamen Arbeiten entstanden sind, aber es gibt auch zahlreiche Bilder, die ihre Unterschiedlichkeit aufzeigen. Nun hoffen sie, dass sie – wie bereits in den vergangenen Jahren – wieder ein breites Besucherfeld ansprechen können. „Jeder ist willkommen, ganz gleich, ob er nur schauen, kaufen oder sich kulinarisch verwöhnen lassen will“, sagen sie.

Hayingens Bürgermeister Kevin Dorner wird an der Ausstellungseröffnung ein Grußwort sprechen, schließlich freue er sich, dass die Region so vielfältige Kunst hervorbringe und dass diese auch gezeigt werde. Die Ausstellung ist sowohl am Samstag als auch am Sonntag von 11 bis 18 Uhr im „Rubin im Tal“ geöffnet. Am ersten Tag gibt es Häppchen und etwas zu trinken, am zweiten Tag bewirtet der Förderverein Dorfgemeinschaft Anhausen-Indelhausen.