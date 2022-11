Am Sonntag hat die Polizei bei Riedlingen Temposünder geahndet. Im Laufe des Nachmittags führte die Polizei auf der Landesstraße zwischen Pflummern und Riedlingen Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei ertappte die Polizei insgesamt vier Autofahrer die bei erlaubten 100 km/h zwischen 24 und 37 km/h zu schnell waren. So wie ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes. Bei 37 km/h zu schnell muss er nun mit einem Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.