„Verborgene Schichtungen“ ist der Titel der Ausstellung von Heidrun Becker, die bis zum 12. Mai in der Galerie Ricki Scopes in Riedlingen zu sehen ist. Vernissage ist am Sonntag, 28. April, ab 11.30 Uhr.

Heidrun Becker lebt als freischaffende Malerin in Bergatreute. In ihrer Bildsprache wagt sie Vielseitigkeit und radikale Veränderungen. Malen ist für die Künstlerin eine Formsprache, die sie strukturell und spirituell auf ihrem Lebensweg begleitet. Im Zentrum steht dabei für sie die Abstraktion, die nicht nach thematischen Vorlagen gestaltet, aber auch nicht nach einer wilden Pinselgestik überlassen wird.

Die Freiheit der Kunst im Umgang mit Materialien, das nie festgesetzte Ergebnis, bringt Becker immer wieder auf neue Wege, neue Formen, neue Gestaltungen einer Bildfläche.