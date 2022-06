Vielfältige Angebote im Verein der Gartenfreunde Riedlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. Juni 2022 fand im Gasthaus „Metro“ in Riedlingen die Jahreshauptversammlung der Gartenfreunde Riedlingen statt. Nach der Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden Christian Masetti konnte die Tagesordnung zügig abgewickelt werden. Unter anderem stand auch die Wahl des Vorstandes auf dem Programm. Dabei wurde die bisherige, altbewährte Vorstandschaft mit zwei Ausnahmen einstimmig wieder gewählt. So wurde Frau Christa Wentz als Nachfolgerin für den ausscheidenden und langjährigen Schatzmeister Herbert Stauß einstimmig gewählt. Und für den ebenso langjährigen Kassenprüfer Klaus Fränkler konnte Kurt Gehweiler nach einstimmiger Wahl gewonnen werden.

Derzeit umfasst der Verein 64 Mitglieder. Der Jahresbeitrag beträgt 17 Euro pro Mitglied und bietet außer einer darin enthaltenen Monatszeitschrift „Der Gartenfreund“ noch einkaufsbezogene preisliche Vorteile. So gewähren Riedlinger Firmen wie der Baumarkt Selg, die BayWa, das Gartenland Schlegel, Blumen-Walz, Baumschule App in Unlingen sowie die Gärtnerei Masetti einen Preisnachlass von 10 Prozent auf den Kauf von Gartenartikeln.

Im Jahresprogramm des Gartenvereins ist einmal im Jahr ein Ausflug vorgesehen wie z.B. in der Vergangenheit zur Bundes- oder Landesgartenschau, in die Schweiz zu einer Käserei und Schokoladenfabrik, zum Dornier-Techn. Museum in Friedrichshafen, zum Blühenden Barock in Ludwigsburg oder ähnlichen und interessanten Zielen zu günstigen Fahrt- und Eintrittspreisen. Dazu können jederzeit Vorschläge aus der Mitgliedschaft eingebracht werden.

Außer der üblichen Jahreshauptversammlung im Frühjahr findet regelmäßig auch eine Herbstversammlung statt. Dort werden von externen Fachreferenten interessante Vorträge über die unterschiedlichsten Gartenthemen von der Blütenvielfalt für Bienen über die Rasenpflege, die Düngung, Ziergehölze, Tafeltrauben, Obstbau und Baumschnitt, Kräutergarten und Heckenpflanzen etc. geboten.

Und bei allen Veranstaltungen und Aktivitäten des Gartenvereins darf natürlich die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Über die Aufnahme neuer Mitglieder ist der Verein sehr erfreut und dankbar. Aber auch Gäste sind immer herzlich eingeladen und können dabei unverbindlich an den Events des Vereins teilnehmen. Weiter Auskünfte hierzu können beim 1.Vorsitzenden Christian Masetti unter der Telefonnummer 07371 965235 eingeholt werden.