Viel Spaß beim Kicken, Grillen und Zelten

40 Kinder haben beim Abschlusscamp der F- und E-Junioren des TSV Riedlingen teilgenommen. Im Riedlinger Donaustadion war mächtig was los.

Zahlreiche Übungen und Trainingseinheiten absolvierten die 40 Kinder am Freitagnachmittag mit Bravour. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Trainern und Spielern der aktiven Mannschaft. Dies ließ die Kinderherzen natürlich höher schlagen und alle Beteiligten waren mit Eifer dabei.

Beim abendlichen Programm konnten sich dann die Eltern beim Sackhüpfen und Elfmeterschießen mit ihren Kindern messen und einiges von ihnen abschauen. Der Abend klang bei einem Grillfest aus und die Kinder durften in Zelten übernachten. Am Samstag fanden Turnierspiele statt. So konnten sich die Kinder nochmals nach Herzenslust austoben, bevor es jetzt in die wohlverdienten Ferien geht.