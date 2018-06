Viel riskiert, wenig gewonnen

Vier Bierchen und eine Flasche Bambusschnaps: Auf mehr war der Einbrecher wohl nicht aus gewesen, als er in der Nacht auf Ostermontag in ein Riedlinger Chinarestaurant eingedrungen ist. Eine geringe Beute, für die der 21-jährige Täter bei seiner langen Liste an Vorstrafen eigentlich einen hohen Preis hätte bezahlen müssen. Doch Richter Ralph Ettwein gab dem jungen Angeklagten bei der Verhandlung am Mittwoch noch einmal eine letzte Chance – und setzte die achtmonatige Haftstrafe zur Bewährung aus.

Kinderheim, Jugendhilfe, Psychiatrie, Jugendknast: Das sind die Stationen eines Lebenswegs, der wohl von Anfang an recht holprig verlief. Seine schwierige Kindheit brachten den 21-jährigen Angeklagten, der sich am Mittwoch wegen Einbruchsdiebstahl vor dem Riedlinger Amtsgericht verantworten musste, schon früh auf die schiefe Bahn. Bereits mit 13 Jahren fing er an, Cannabis zu konsumieren; Alkohol ist bis heute ein Thema.

Gute Perspektive

Und doch schien der Tettnanger, der mittlerweile im Raum Riedlingen lebt, noch einmal die Kurve gekriegt zu haben. Nach einer zweijährigen Haftstrafe fand er 2012 Platz in einer Jugendhilfemaßnahme, schloss eine Fachwerkerausbildung zum Gebäude- und Objektbeschichter ab und strebt derzeit, darauf aufbauend, den höher qualifizierten Abschluss zum Maler und Lackierer an. Bei der Arbeit mache der junge Mann einen guten Eindruck, bescheinigte sein Betreuer, der ebenfalls in der Verhandlung anwesend war: „Man kann sich zu 100 Prozent auf ihn verlassen.“

Allerdings: „Er trinkt eindeutig zu viel und hat dann aber auch kein Maß. Er kann sich nicht hinhocken und zwei Bier trinken – er lässt sich halt acht reinlaufen, bis er vom Barhocker fällt“, beschrieb der Betreuer seinen Schützling, der ein „typischer Quartalssäufer“ sei. Nüchtern gebe es keinerlei Probleme mit ihm: „Er hat eben zwei ganz verschiedene Gesichter. Aber jedes Mal, wenn er gesoffen hat, wird er blöd.“

Anders als mit Blödheit konnten sich auch der Angeklagte selbst nicht erklären, was ihn zu der Tat am 6. April veranlasst hat: „Ich weiß nicht, was mich da geritten hat.“ Ursprünglich hätten er und zwei Saufkumpane, die er an diesem Abend erst kennengelernt habe, in einer Riedlinger Kneipe noch etwas trinken wollen. Die sei aber schon geschlossen gewesen, weshalb er in das benachbarte Chinarestaurant eingestiegen sei und sich an den dortigen Alkoholvorräten bedient habe.

Bei dieser Aussage blieb der Angeklagte auch, als Richter Ettwein ihn mit einem ebenfalls gestohlenen Laptop konfrontierte. „Hätte ich einen Laptop gesehen, hätte ich ihn klar mitgenommen“, räumte er ein. „Aber für mich war an diesem Abend glaub nur der Alkohol wichtig.“

Per DNA-Analyse überführt

Überhaupt zeigte sich der Angeklagte größtenteils geständig. Leugnen schien ohnehin sinnlos, hatte der 21-Jährige doch einen Blutstropfen auf der Fensterbank hinterlassen und war dank DNA-Analyse klar identifiziert worden. Anders als seine Mittäter, die wohl auch den Laptop und Kleingeld mitgehen ließen. Dennoch machte Staatsanwalt Matthias Seitz den Angeklagten auch für diese Diebstähle mitverantwortlich. Er habe schließlich die Initiative ergriffen und müsse sich deshalb „ein Stück weit auch die Eskapaden der anderen zurechnen lassen“.

Auch darüber hinaus appellierte der Staatsanwalt an den Angeklagten, endlich selbst Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Die Tat sei ihm völlig unverständlich; schließlich habe der mehrfach vorbestrafte junge Mann mit seiner Ausbildung endlich eine Perspektive erhalten. „Wie kann man eigentlich, wenn man diesen Hintergrund hat, so bescheuert sein? Leichtfertiger kann man das, was man sich erarbeitet hat, nicht aufs Spiel setzen!“ Dennoch sprach sich Seitz in seinem Plädoyer dafür aus, ihm mit einer Bewährungsstrafe noch einmal eine letzte Chance zu geben. Die letzte Bewährungszeit habe er schließlich auch straffrei überstanden: „Vielleicht braucht er ja diesen Druck.“

Der Ansicht war wohl auch Richter Ettwein, der eine achtmonatige Haftstrafe für drei Jahre auf Bewährung aussetzte und dem jungen Mann einen Bewährungshelfer zur Seite stellte. An das Urteil knüpfte Ettwein allerdings eine ganze Reihe an Auflagen: So soll der Verurteilte den am Chinarestaurant angerichteten Schaden durch monatlich 20 Euro wieder gutmachen und sich zudem einer intensiven Suchtberatung unterziehen. „Machen Sie das nicht kaputt“, nahm der Richter den Angeklagten ins Gebet: „Wir geben Ihnen noch eine letzte Chance – nutzen Sie die auch. Das haben Sie alles, wie das meiste in Ihrem Leben, selbst in der Hand.“