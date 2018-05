Viehzentrale will Rechtssicherheit

Wenn am Montagabend der Gemeinderat erneut über das Stadthallenareal diskutiert, dann werden auch mögliche Investoren und benachbarte Unternehmen genau hinschauen, wie das Ergebnis ausfällt. So erwartet etwa die Viehzentrale Südwest (VZ), die einen Standort am Stadthallenareal Riedlingen hat, schnell Klarheit, was in ihrer Nachbarschaft – auf dem bisherigen Schlachthofgelände – passiert, wie VZ-Geschäftsführer Lothar Bosch gegenüber der SZ erläutert. Sollte es bis in zwei Monaten noch keine Klarheit geben, wird das Unternehmen die Suche nach Alternativen intensivieren. Aber auch bei verlässlichen Rahmenbedingungen kann die VZ einen Verbleib nicht mehr garantieren.

„Wir brauchen vor allem Rechtssicherheit“, sagt Lothar Bosch zur SZ. Das bezieht sich in erster Linie auf die Frage, was auf dem bisherigen Schlachthofgelände passiert. 1700 Quadratmeter der Fläche will die VZ kaufen und auf der Fläche investieren. Aber dem Unternehmen bereitet es Sorgen, dass noch keine abschließende, rechtssichere Planung für die restliche Fläche über 3700 Quadratmetern gegeben ist. Am 16. Februar glaubte die VZ bereits, dass diese Flanke geschlossen ist. Damals gab es ein „sehr gutes“ Gespräch mit der Stadtverwaltung und dem Wirtschaftsförderer Alexander Leitz. Die Pläne der Stadt sahen vor, dass die Rückwand eines künftigen Handelsgebäudes die Abtrennung zum VZ-Gelände darstellt. „Das würde uns passen“, sagt Bosch dazu. Damals wurde auch eine möglichen Verschiebung der Handelsflächen in Richtung Alte Unlinger Straße angesprochen mit der Folge, dass dann eine Seitenwand des Handelskomplexes die Grenze zur VZ bildet. Auch das war für das Unternehmen akzeptabel, da die Verwaltung zusagte, dass der restliche Grenzverlauf durch eine Lärmschutzwand blickdicht abgetrennt wird.

Doch dann wurde das Unternehmen gewahr, dass im Rat erneut diskutiert wurde und diese Lösung derzeit keine Mehrheit hat. Daraufhin wurde die Standortfrage in Riedlingen im Aufsichtsrat des Unternehmens diskutiert mit dem Ergebnis, dass die Geschäftsführung sich nach Alternativstandorten umsehen soll.

„Wir nehmen sehr wohl die Signale aus dem Gemeinderat wahr, dass man uns halten will“, sagt Bosch. So hat der Gemeinderat in seinem jüngsten Beschluss den Kauf der Schlachthof-Flächen durch die Viehzentrale befürwortet. Und er spricht sich auch deutlich gegen eine Wohnbebauung im Umfeld des VZ aus – ebenfalls eine Forderung des Unternehmens.

Aber beim derzeitigen Ratsbeschluss bleibt die Unsicherheit, was auf den restlichen Schlachthofflächen passiert. Der Rat will die Flächen für die Stadt über das Vorkaufsrecht erwerben. Aber ob dies rechtlich überhaupt möglich ist und wie der bisherige Schlachthofbetreiber und Flächeneigentümer Vion dazu steht, ist noch ungeklärt. „Wir wissen derzeit nicht, was in unserer Nachbarschaft passieren wird“, sagt Bosch.

Die ursprünglichen Pläne der Verwaltung sahen vor, dass ein Investor die 3400 Quadratmeter erwirbt und dort Handelsflächen etabliert. Die VZ wollte die 1700 Quadratmeter kaufen, um die Einfahrt ins Gelände vor das Verwaltungsgebäude zu ziehen, um auch die dahinterliegenden Anlieger vom Lärm zu entlasten. Zudem sollte ein Wendehammer eingebaut werden und eine Fahrzeug- und Waschhalle neu gebaut werden mit einem Investitionsvolumen von rund 500 000 Euro.

Alternativen-Prüfung

Doch derzeit liegen die Pläne auf Eis. Die VZ prüft Alternativ-Standorte, wo sich das Unternehmen mit seinen 50 Mitarbeitern niederlassen kann. Die könnten im Raum Riedlingen liegen, aber auch im weiteren Umfeld. Aber selbst Alternativ-Standorte in Riedlingen werden geprüft, so Bosch.

„Wir können auch mit dem derzeitigen Ratsbeschluss leben“, sagt der VZ-Geschäftsführer Bosch. Für ihn ist es auch kein Muss, dass die Gebäuderückwand das Firmengelände vom Stadthallenareal abtrennt. Eine Mauer reicht auch.

Aber er will Planungssicherheit. Und zwar schnell: „Irgendwann sollten wir zu Potte kommen“, sagt Bosch, der sich über die langwierige Diskussion und die fehlende Harmonie zwischen Verwaltung und Rat in Riedlingen irritiert zeigt.

Allerdings: Sollte der Rat in den nächsten beiden Monaten für Rechtssicherheit sorgen, ist ein Verbleib des Unternehmens damit nicht endgültig sicher gestellt, so Bosch, aber „sehr wahrscheinlich“.

Hotel- und Outdoorinvestoren weiter interessiert

Die Investoren für das Hotel und die Outdooranlagen sind weiter am Standort Riedlingen interessiert. Allerdings benötigen sie die notwendigen Rahmenbedingungen. Franz Haag, Geschäftsführer der KSO-Outdoor mit Sitz in Mittelbiberach, hat weiterhin Interesse daran, in Riedlingen seine Aktivitäten auszubauen. Haag, der bereits jetzt von Riedlingen aus Kanufahrten anbietet und einen Raum gemietet hat, könnte sich ein stärkeres Engagement vorstellen: den Bau einer richtigen Kanustation und auch den Bau einer Boulderhalle, in der man Klettertechniken üben kann. Synergieeffekte sieht er zum Bau eines Hotels, das – so die bisherigen Ideen – ein Profil in Richtung Outdoor-Aktivitäten entwickeln könnte. Voraussetzung von Haag für ein Engagement ist allerdings, dass eine Zufahrt zu seinem Gelände vorhanden ist, dass es für ihn die Möglichkeit des Hallenbaus direkt an der Donau gibt und dass Parkplätze zur Verfügung stehen. Aber die alles entscheidende Frage ist der Preis für die Grundstücke. Die in der Öffentlichkeit gehandelten 150 Euro pro Quadratmeter sind für ihn völlig unrealistisch. „Das kann ich gar nicht reinwirtschaften“, sagt Haag. Denn in Riedlingen ist aufgrund der naturschutzrechtlichen Bestimmungen die Kanusaison sehr kurz – gerade mal acht Wochen. Haag verweist in dem Zusammenhang auf Outdoor-Kollegen, die das Gelände kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen haben, weil sich die Kommune positive Folgeeffekte in puncto Tourismusentwicklung und Übernachtungszahlen erhofft.

Haag wartet die weitere Entwicklung in Riedlingen ab. Alternativ könnte er auch in Ulm entwickeln, was wirtschaftlich auch viel attraktiver wäre, denn dort ist die Kanusaison acht Monate. Aber momentan „ist mein Favorit Riedlingen, weil ich mehr Potenzial sehe“, so Haag. Der Zeitfaktor ist für ihn derzeit nicht entscheidend. Er hofft, dass nächstes Jahr im Winterhalbjahr begonnen werden kann. Aber zunächst hätte er gerne ein Zeichen des Gemeinderats, dass sein Engagement gewünscht ist und natürlich muss der Grundstückspreis passen.

Auch der mögliche Investor und Betreiber eines Hotels auf dem Stadthallenareal, Walter Harscher, ist weiterhin interessiert. Dies sagt Architekt Christopher Selg, der für Harscher die Planung übernommen hat. Voraussetzung für ein Hotelengagement ist laut Selg eine Lage an der Donau und dass das Hotel zweistöckig werden kann (nicht drei- oder vierstöckig). Und natürlich muss auch der Grundstückspreis realistisch sein. Doch die Hotelplaner warten zunächst die weitere Entwicklung ab. Sie brauchen Eckdaten, um Planungen vorantreiben zu können. Und sie sollten auch die weiteren Partner auf dem Areal kennen, um die Entwürfe städtebaulich angleichen zu können. „Herr Harscher braucht verbindliche Antworten und will nicht Teil einer endlosen Diskussion sein“, sagt Selg. Bis die Verbindlichkeit da ist, ruht das Projekt. (uno)