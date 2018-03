Viehzentrale will Klarheit

Eigentlich will die Viehzentrale (VZ) Südwest mit Sitz in Stuttgart am Standort Riedlingen investieren und auf dem Riedlinger Stadthallenareal bleiben. Doch angesichts der unklaren Entwicklung auf dem Stadthallenareal will das Unternehmen Klarheit über das weitere Vorgehen und formuliert Bedingungen für einen Verbleib, wie es in einer Mitteilung an die Stadt heißt. Andernfalls wolle man einen alternativen Standort suchen, so der Beschluss des VZ-Aufsichtsrats. Der vom Gemeinderat in Aussicht gestellte Kauf der benötigten Grundstücksfläche ist der VZ zu wenig.

Drei Punkte hat der VZ-Aufsichtsrat formuliert, die für einen Verbleib am Standort und für den benötigten Bau einer neuen Betriebshalle erfüllt sein müssen: Sicherstellung des Grunderwerbs von 1700 Quadratmetern von der Fläche, die bisher der Schlachthof nutzte; eine Sicherstellung der städtebaulichen Planung im direkten Umfeld der Viehzentrale (keine Wohnungen) und eine Sicht- und Lärmschutzwand, um die offenen Bereiche zur Nutzung an der Donau zu schließen.

Diese drei Punkte sind im derzeitigen städtebaulichen Entwurf der Verwaltung für die Stadthallenflächen berücksichtigt, den die VZ war in die Gespräche über die Weiterentwicklung eingebunden. Doch nun will die Viehzentrale eine baldige Entscheidung. „Der Baubeginn der genehmigten weiteren Betriebshalle erfolgt ebenfalls nicht, solange die Viehzentrale keine Sicherheit zu diesen Punkten erhält“, heißt es im ersten VZ-Schreiben. Und daher „bitten wir die Stadt (…) dem aktuell vorgelegten Entwurf zuzustimmen und das Verfahrgen beim Stadthallen-areal zügig weiterzuverfolgen”, so Bosch.

Doch der Gemeinderat hat noch viele Fragen (SZ berichtete). In einem fraktionsübergreifenden Antrag, über den am Montag in der Gemeinderatssitzung abgestimmt wird, soll eine Vertagung der Diskussion um das Stadthallenareal beschlossen und das Thema in einer Sondersitzung zu einem späteren Zeitpunkt erörtert werden. Insgesamt aber wollen die Antragsteller, dass die Weiterentwicklung in einer engen Zuammenarbeit zwischen Bürgern, Vereinen, der Jugend in der Stadt, den Wirtschaftsverbänden und dem Gemeinderat in einem demokratischen, transparenten Prozess und ohne Zeitdruck erfolgt.

Um aber der Viehzentrale ein deutliches Signal zu geben, soll zudem beschlossen werden: „Die Viehzentrale erhält die Zusage, dass ihre Planungen an dem bisherigen Standort in Riedlingen wie vorgesehen umgesetzt werden können. Der Gemeinderat wird die dafür erforderlichen Beschlüsse zeitnah fassen. Dieser Beschluss ist der VZ zeitnah mitzuteilen”, so der Antrag der Räte. Wobei die Fläche, die die VZ kaufen will, der Stadt gar nicht gehört, sondern im Eigentum der Vion ist, die bis zum vergangenen Jahr den Schlachthof in Riedlingen betrieben hat.

Bosch ist dieses Signal des Rats zu wenig: „Ein isolierter Grundstückskauf mache für die VZ keinen Sinn”, heißt es in einer Mail von VZ-Geschäftsführer Lothar Bosch. Denn nur ein Teil von 1700 Quadratmetern der bisherigen Schlachthoffläche sollen an die VZ gehen, der Rest an einen Investor. So ist der Stand der Gespräche von Stadt mit VZ, Vion und weiteren Beteiligten. „Aus meiner Sicht muss ein Grundstückserwerb durch einen Investor und die Viehzentrale parallel erfolgen, so Bosch. Nur so können die anstehenden Fragen geklärt werden: Wie soll zum Beispiel der Abriss vorgenommen werden? Wie verhält es sich mit den Altlasten? „Aus meiner Sicht kann nur ein kompletter Abriss der Gebäude mit anschließender Grundstücksaufteilung Sinn machen”, heißt es vom Geschäftsführer.