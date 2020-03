VHS unterbricht ihr Kursangebot

An der Volkshochschule Donau-Bussen finden ab Dienstag, 17. März, bis einschließlich Sonntag, 19. April, keine Kurse und Veranstaltungen statt. Schon begonnene Kurse werden in der Woche nach den Osterferien ab 20. April fortgesetzt. Kurse, die noch nicht begonnen haben, werden auf einen späteren Termin verschoben, der den Teilnehmern jeweils mitgeteilt wird. Die VHS bittet darum, auf die aktuellen Informationen auf der VHS-Homepage zu achten (www.vhs-donau-bussen.de). Telefonische Anfragen (07371/7691) oder per E-Mail (info@vhs-donau-bussen.de) sind möglich. Die für Donnerstag, 19. März, geplante Mitgliederversammlung der VHS Donau-Bussen fällt aus. Die VHS-Fahrt nach München zur Ohel-Jakob-Synagoge am 25. März und die Wanderung ins Eichenwäldle am 29. März fallen aus.