VHS-Kurs zum Umgang mit Outlook

Jeder kann seine Termine, Kontakte und E-Mails mit dem Programm Outlook im Griff behalten. Wie das geht, zeigt Brigitte Schneider in einem Kurs der VHS Donau-Bussen ab Dienstag, 20. September, 18 Uhr. Outlook ist mehr als ein E-Mailprogramm. Mit Outlook können man Kontakte speichern und diese beispielsweise in Word weiterverwenden. Man kann Termine verwalten und auf Wunsch mit dem Smartphone synchronisieren. Außerdem behandelt der Kurs wichtige Grundlagen im Umgang mit E-Mails, das Versenden von Anhängen und das Anlegen von neuen Ordnern und Kalendern sowie unterschiedliche Druckoptionen. Kosten für das Lehrbuch in Höhe von 15 Euro sind direkt an die Dozentin zu bezahlen. Der Kurs, der sich über zwei Abende erstreckt, findet im Computerraum 1 der Geschwister Scholl Realschule statt. Die Kursgebühr beträgt 42 Euro, pro Person. Anmeldungen bitte an die VHS, Telefon 07371 / 7691 oder per E-Mail an info@vhs-donau-bussen.de