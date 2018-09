VHS-Kurs: Über Gedichte sprechen

„ Über Gedichte sprechen – Erinnerung an Eduard Mörike“ – so lautet der Titel einer Veranstaltung der VHS in Zusammenarbeit mit dem Kunstkreis 84. Beginn ist am Montag, 8. Oktober , 19 Uhr im Kaplaneihaus, Kirchstraße 2. Der Kurs geht über fünf Abende.

Wenige Menschen lesen Gedichte wie einen Roman. Über Gedichte muss man sprechen und sich austauschen. Gedichte kann man einem lieben Menschen widmen und diesem damit etwas vermitteln, was das Gedicht so viel besser sagt als man selbst.

An diesen fünf Abenden (nicht wie im VHS-Programm ausgeschrieben an einem Abend) können Interessierte der Besonderheit des lyrischen Sprechens nachspüren und hierbei einen vielleicht neuen Zugang zu den Gedichten von Eduard Mörike finden, der eines seiner bekannten Gedichte in Pflummern verfasst hat.