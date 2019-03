VHS hat neue Geschäftsführerin

Nicht nur mit erfreulichen Zahlen und Fakten konnte Eberhard Schneider, der Vorsitzende der Volkshochschule Donau-Bussen in seinem Geschäftsbericht aufwarten, sondern auch mit einer überraschenden Ankündigung in Bezug auf die Geschäftsführung. So wird die bisherige Geschäftsführerin Heiderose Koch, deren Altersteilzeit zum Jahr 2021 beginnt, die Geschäfte in neue Hände übergeben.

Melanie Hubeny heißt die neue Mitarbeiterin, die ab 1. April zunächst mit einer 30-Prozent-Stelle in ihre neue Tätigkeit eingearbeitet wird. „Wir brauchen jetzt schon eine Person“, so Schneider, „die spätestens mit dem Ausscheiden der jetzigen Geschäftsführerin voll verantwortlich diese Position übernehmen wird.“ Abgesehen von dieser Neuankündigung bezeichnete Schneider das vergangene Geschäftsjahr 2018 als typisches Jahr: „Ich würde die VHS Donau-Bussen als klein, schlank und sparsam bezeichnen.“

Letzteres Merkmal trägt sicher als bekanntlich schwäbische Eigenschaft zum wachsenden Erfolg der Bildungsinstitution bei: „Im Geschäftsjahr 2018 wurden insgesamt 25 Einzelveranstaltungen, acht Studienfahrten, und 283 Kurse mit zusammen 3699 Unterrichtseinheiten durchgeführt, wobei 122 Kursleiter zum Einsatz kamen.“ So betrugen die Einnahmen aus den Veranstaltungen 146 035 Euro, die Einnahmen der Landeszuschüsse 23 755 Euro, die Beiträge der Mitgliedsgemeinden beliefen sich auf 9569 Euro und der Kreiszuschuss auf 4106 Euro. Die positive Kassenprüfung Martin Rudes wurde mit lückenloser Nachprüfbarkeit demzufolge einstimmig von der Versammlung angenommen. Dennoch, so Schneider, habe sich aufgrund der rückläufigen Integrationskurse die Anzahl der Unterrichtseinheiten geändert.

Grundsätzlich habe man allerdings bereits vor drei Jahren eine richtige Entscheidung als wegweisend umgesetzt, indem der Trend der Sprachkurse für Flüchtlinge und Asylbewerber genutzt wurde. „Wir haben uns typisch schwäbisch dafür entschieden, die Chance zu ergreifen“, erläuterte Schneider, „um damit Rücklagen für kommende Jahre und Vorhaben zu bilden.“

Sparsame Haushaltsführung

Demzufolge schaffte es die VHS Donau-Bussen, eine Zertifizierung vom Bundesamt für Flüchtlinge und Migration zu erhalten, die noch bis zum 31. August gültig ist. Der aktuelle Integrationskurs, der von drei erfahrenen Lehrkräften am Vormittag unterrichtet wird, wird im Moment von vier Frauen und zwölf Männern aus den unterschiedlichsten Ländern besucht: Aus der russischen Föderation (Tschetschenien), aus Serbien, dem Iran, Syrien, Sri Lanka, Indien, Afghanistan, Äthiopien, Gambia, aus Guinea und Nigeria. „Das ist eine echte Herausforderung für die Lehrkräfte“, so Schneider, mit allerdings sehr profitablen Resultaten: „Diese schwerpunktmäßige Ausrichtung auf Ausländer hat uns ein sehr gutes finanzielles Polster für die kommende Zeit eingebracht, in er es keine derartige Einkommensquelle durch die Rückläufigkeit der Flüchtlingszahlen mehr geben wird.“ Dennoch habe man, so der stellvertretende Vorsitzende Joachim Guderlei, den Haushaltsrahmen, der von der Versammlung ebenfalls einstimmig angenommen wurde, vorausschauend vorsichtig gestaltet: „Es gibt hier keinerlei Risiko!“ Damit wurde auch nochmals das von Schneider die betonte sparsame Haushaltsführung bestätigt: „Mit den erzielten Überschüssen können wir so sparsam haushalten, dass wir seit den 90er-Jahren den Mitgliedergemeinden höhere Zuschüsse ersparen!“

Beim letzten Tagesordnungspunkt wies der Vorsitzende allerdings auf eine weitere im Raum stehende Veränderung an, da auch die Vorstandsschaft nicht gerade jünger werde. Zwar sei Joachim Guderlei, obwohl älter als Schneider, „ein gut erhaltener, wertvoller Oldtimer“, was er von sich selbst aber nicht behaupten wolle. „Einen Kopf-TÜV würde ich nicht mehr bestehen“, gestand Schneider humorvoll und erklärte: „Ich verlasse mich im täglichen Leben voll auf mein zweites Gedächtnis, meine Frau!“ Und da auch das Gehör nicht mehr einwandfrei funktioniere, werde er definitiv nur noch die nächsten zwei Jahre seiner Amtsperiode durchstehen. „Aber danach ist Schluss und es muss ein neuer, ehrenamtlicher Vorstand her.“ Da dies unter Umständen schwierig sein könne, fügte Schneider hinzu: „Vielleicht braucht die Volkshochschule auch statt einer Vereinsorganisation eine andere Geschäftsstruktur.“