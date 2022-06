VHS Donau-Bussen erhält das Qualitäts-Zertifikat ZBQ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Begutachtungsstelle des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg hat am 28. April bescheinigt, dass die Volkshochschule Donau-Bussen erfolgreich ein Qualitätsmanagement eingeführt hat und anwendet.

Der Nachweis wurde durch eine Dokumentation erbracht. Der 15-seitige Dokumentationsbericht überzeugte die Jury, dass die strengen Forderungen des ZBQ Verfahrens erfüllt sind. Für die erfolgreiche Zertifizierung mussten alle grundlegenden Strukturen und Prozesse auf den Prüfstand. Eine sechs Personen umfassende Qualitätsmanagementgruppe erstellte eine umfangreiche und penible Ist-Soll-Analyse aller Geschäftsabläufe, um Optimierungsmöglichkeiten zu entdecken. Dieser Gruppe gehörten an, Heiderose Koch, Melanie Hubeny, Rosita Pfeiffer, Franz Heckenberger, Christof Gerster, Eberhard Schneider. Geleitet wurde das ganze Verfahren durch den externen Qualitätsmanagementbeauftragten Herrn Heusohn von der VH Ulm. Einbezogen in das Projekt, das sich über einen Zeitraum von fünf Semestern erstreckte, waren neben der Neustrukturierung des Internetauftrittes eine Satzungsänderung und die Übergabe der bisherigen Geschäftsführung von Frau Koch an Frau Hubeny. Sie ist nun, wie vom Verband gefordert, hauptamtliche und voll verantwortliche Leiterin der Volkshochschule Donau-Bussen e.V. Die Mitgliedsgemeinden des Vereins und vor allem die Kursteilnehmer profitieren von den optimierten Geschäftsabläufen.

Die Zertifizierung ist drei Jahre gültig und muss dann durch ein weiteres Qualitätsmanagementverfahren weitergeführt werden. Für eine sehr kleine VHS ist diese Zertifizierung ein großer Erfolg.