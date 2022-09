VHS bietet neue Kurse an

Die Kurse an der Volkshochschule beginnen wieder. Der Kurs Bogenschießen für Anfänger beginnt am Mittwoch, 21. September, wie eine Sprecherin der VHS mitteilt. Die Treffen finden mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr im Schützenhaus und der Bogenhalle Altheim-Waldhausen im Gurgelbergweg statt, am 5. Oktober endet der Kurs. Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, die Teilnahme kostet 45 Euro.

Die Steuer online machen - das lehrt der Kurs „Meine Steuer mach ich online - Steuererklärung ELSTER“. Diesen bietet die VHS am Dienstag, 20. September, von 19.30 bis 21 Uhr im Seminarraum zwei in der VHS-Außenstelle Altheim an. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Für beide Kurse kann sich telefonisch in Altheim unter 07371/933010, in Riedlingen ab dem 12. September unter 07371/7691 oder im Internet unter www.vhs-donau-bussen.de angemeldet werden.