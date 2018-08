VfB Stuttgart testet gegen Atletico Madrid

Am kommenden Sonntag, 5. August, feiert der VfB Stuttgart den „Tag des Brustrings“ anlässlich des 125-Geburtstages. Im Vorfeld des Topspiels VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid treten ehemalige VfB-Spieler – unter anderem das magische Dreieck mit Elber, Balakov und Bobic – gegeneinander an.

Ab 11 Uhr findet das VfB Familienfest mit vielen Aktionen beim Mercedes Benz Museum statt. Ab 14.30 geht’s dann im Stadion mit dem Legendenspiel weiter. Der Höhepunkt des Tages ist das Spiel des VfB Stuttgart gegen den Topclub aus Spanien, Atletico Madrid.

Die Tickets für die Riedlinger Gruppe befinden sich in der Cannstatter Kurve; Die Fahrt nach Stuttgart erfolgt mit der Bahn ab Bahnhof Riedlingen. Treffpunkt am Bahnhof ist um 9.45 Uhr; die Rückfahrt – etwa gegen 19.30 Uhr – erfolgt mit dem Bus, sodass die Teilnehmer gegen 21.30 Uhr in Riedlingen zurück sein werden. Ticket inklusive Fahrt mit DB/Bus: Kinder bis 13 Jahre 25 Euro; Jugend 35 Euro und Erwachsene 40 Euro; die Kärchertribüne ist entsprechend teurer. Ebenfalls zur Mitfahrt eingeladen sind Besucher des Stuttgarter Sommerfests, das am Sonntag auf dem Schlosspark und angrenzenden Plätzen stattfindet; Fahrpreis 25 Euro/Person.