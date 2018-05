Versteigerung von Fundsachen

Das Fundamt der Stadt Riedlingen lädt am Freitag, 18. Mai, ab 14 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses zu einer eine Versteigerung von Fundgegenständen ein. Rund 60 Fundstücke kommen unter den Hammer. Vor allem Fahrräder werden versteigert, aber auch Schmuck, Kleidung und sonstige Gegenstände, die nach Ablauf von sechs Monaten bislang nicht abgeholt wurden. Die ersteigerten Fundstücke werden gegen Barzahlung abgegeben. Die Leitung der Versteigerung hat Ralph Grünacher. Die Fundsachen können am Versteigerungstag ab 13.30 Uhr besichtigt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.