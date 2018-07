Verschoben: Wanted DOA nicht in Neufra

Das für Samstag, 21. Juli, geplante Konzert der Riedlinger Band „Wanted DOA“ im Hängegarten in Neufra muss abgesagt werden. Hintergrund ist die unsichere Witterung. Nach den Wettervorhersagen ist nicht mit einem regenfreien Abend zu rechnen. Und da es in Neufra keine Möglichkeit gibt, in trockene Räumlichkeiten umzuziehen, ist die Absage unumgänglich, wie es von der Band heißt. Das Konzert soll allerdings nicht komplett ausfallen, sondern verschoben werden. Ausweichtermin: Samstag, 29. September.