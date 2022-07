Vermeintlicher Flugunfall setzt Rettungskette in Gang

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Dienstagabend bei Ittenhausen bei der Suche eines vermeintlichen Flugunfalls im Einsatz. Das teilt die Riedlinger Feuerwehr auf ihrer Homepage mit. Auslöser war eine unklare Lage, da von der Flugsicherung ein nur kurzzeitiges nicht zuzuordnendes Notsignal eines vermeintlichen Flugobjektes bei Ittenhausen aufgenommen wurde.

Von der Integrierten Leitstelle Biberach (ILS) wurde um 18.11 Uhr die Feuerwehr Langenenslingen mit den Abteilungen Ittenhausen und Langenenslingen, sowie die Stützpunktfeuerwehr Riedlingen alarmiert. Weitere Kräfte von Rettungsdienst, Polizei und Bundeswehr waren ebenfalls auf der Anfahrt. Da es keine detaillierten Angaben zu einem möglichen Absturzort gab, suchten die Feuerwehren mit mehreren Fahrzeugen das Gelände um Ittenhausen ab.

Nach über zwei Stunden geben die Retter die Suche auf

Die Einsatzleitung und der Bereitstellungsraum wurde in Ittenhausen auf dem Gelände einer Firma an der Ortsdurchfahrt eingerichtet. Schließlich wurde die großräumige Suche auch aus der Luft, mit einem Polizeihubschrauber und einem SAR-Hubschrauber der Bundeswehr, unterstützt. Da nach über zwei Stunden weder am Boden noch aus der Luft Anhaltspunkte zu finden waren und auch keinerlei konkrete Meldungen über einen Flugunfall vorlagen, wurde die Suche abgebrochen.

Es wurde vermutet, dass es sich eventuell um eine fehlerhafte Übermittlung eines Notsignals ohne Kennung handelte, ohne dass ein Notfall vorlag. An der Einsatzstelle waren rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr, DRK, ASB, Bundeswehr und Polizei, sowie Langenenslingens Bürgermeister Andreas Schneider und der stellvertretende Kreisbrandmeister Florian Retsch.