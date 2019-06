Verletzter randaliert im Rausch

Eine besondere Fahrt mit dem Krankenwagen hat die Polizei Riedlingen am Freitagabend begleitet. Ein 24-Jähriger war vom Fahrrad gestürzt und hatte sich schwer am Kopf verletzt. Er war gegen gegen 21.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Haldenstraße abwärts gefahren, entgegen der Einbahnstraße. Dabei stürzte er und verletzte sich derart stark am Kopf, dass er blutete und zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Wegen der Aggressivität des Mannes musste die Polizei den Transport in die Klinik begleiten. Im Krankenwagen fing der deutlich unter Alkohol und Drogen stehende Verletzte dann auch so zu randalieren an, dass ihm die Polizisten Handschellen anlegen mussten. Neben einer Strafanzeige erhält der Mann eine Rechnung für den zusätzlichen Polizeieinsatz, den sein Verhalten verursacht hat. Außerdem musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.