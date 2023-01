Verletzten Radler liegen lassen

Eine Autofahrerin hat am Montag nach einem Unfall in Riedlingen die Flucht ergriffen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr im Kreisverkehr an der Gammertinger Straße und der Ziegelhüttenstraße. Ein 64-Jähriger war mit seinem Rad die Gammertinger Straße entlang gefahren. Er wollte den Kreisverkehr geradeaus überqueren. Aus der Ziegelhüttenstraße fuhr eine Frau mit ihrem dunklen Audi in den Kreisverkehr. Der Radler versuchte auszuweichen und einen Zusammenstoß zu verhindern. Das gelang ihm aber nicht. Er stieß gegen die Fahrertür und stürzte. Dabei erlitt der 64-Jährige leichte Verletzungen. Die Frau fuhr mit ihrem Audi einfach weiter und flüchtete. Derweil halfen Passanten dem 64-Jährigen auf die Beine. Gegenüber der Polizei beschrieb er die Autofahrerin als eine Frau im Alter von etwa 30 Jahren mit schwarzen Haaren. Die Riedlinger Polizei ermittelt jetzt und sucht die Autofahrerin. Wer den Unfall beobachtet hat, die Frau kennt oder Hinweise auf sie geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07371/9380 zu melden.