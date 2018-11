Verletzte Radlerin zurück gelassen

Nach einem Unfall am frühen Montagmorgen hat ein Autofahrer eine verletzte Radlerin zurückgelassen und ist geflüchtet. Der mutmaßliche Fahrer sei ermittelt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Doch nun suchen die Beamten Zeugen des Unfalls in Riedlingen.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 5. November, gegen 6.45 Uhr in der Hindenburgstraße, berichtet die Polizei. Die 18-jährige Radlerin schilderte der Polizei den Verlauf wie folgt: Sie sei mit ihrem Rad auf der Abbiegespur zur Bahnhofstraße gewesen, als sie von einem Ford überholt wurde. Weil ein dunkler BMW entgegengekommen sei, musste der Ford nach Aussage der 18-Jährigen so knapp einscheren, dass sie von ihrem Rad stürzte. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Fordfahrer sei bei Rot in die Bahnhofstraße gefahren und so geflüchtet. Die Polizei hat den mutmaßlichen Fahrer des Ford mittlerweile ermittelt. Doch sucht sie zum genauen Hergang des Unfalls noch Zeugen. Insbesondere der Fahrer des dunklen BMW wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.