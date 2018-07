Verkehrsschau lehnt Zebrastreifen ab

Am Gönnerkreisel in Riedlingen wird es keine Zebrastreifen geben. Darum hat sich die Stadtverwaltung seit der Umgestaltung der Kreuzung zum Kreisverkehr bemüht. Vergeblich, wie Bürgermeister Hans Petermann am Montag im Gemeinderat bekanntgab. Nach mehreren Beratungen aller beteiligten Stellen in der sogenannten Verkehrsschau habe die Stadt die Fußgänger gezählt. Die Altheimer Straße (Landesstraße 277) überquerten im Schnitt 13 Fußgänger pro Stunde, die anderen Zufahrtsäste des Gönnerkreisels noch weniger – eine weit geringere Zahl, als laut Richtlinien für einen Zebrastreifen erforderlich sind. Petermann verwies auf ein Schreiben des Landratsamts, in dem der Ablauf als „sehr gut“ bezeichnet wird. Autofahrer ließen den Fußgängern häufig den Vortritt und verständigten sich mit ihnen per Blickkontrakt, haben die Experten beobachtet. Allein das Landratsamt könnte einen Zebrastreifen anordnen, aber die Kreisbehörde ist sogar der Meinung, dass sich ein solcher auswirken würde. Bei den jetzt vorhandenen Mittelinseln mit abgesenkter Fußgängerquerungsstelle müssten sich die Fußgänger nur auf den Verkehr einer Fahrtrichtung konzentrieren und könnten sich auf der gesicherten Aufstellfläche in der Fahrbahnmitte aufhalten – und so die Fahrbahn leicht in zwei Etappen zu überqueren, wenn Lücken zwischen den Autos da seien. Die Verkehrsschau empfehle daher dringend, die derzeitige Regelung beizubehalten.