Verflixt und zugenäht – der richtige Umgang mit Nähmaschine und Faden

Deutlich zu jung für einen Mofa-Führerschein sind die angemeldeten sieben jungen Damen: Sie machen jedoch den Nähmaschinen-Führerschein. Dazu haben sie sich im Riedlinger Stoffhaus getroffen. Monika Junghänel, gelernte Bekleidungsschneiderin und eine der fünf Mitarbeiterinnen des Geschäftes, leitete den Kurs, stand hilfreich zur Seite, gab wertvolle Tipps.

Schwer schleppen die Mädchen – sie sind zwischen acht und zwölf Jahre alt – an ihren Utensilien für den Nachmittag. Meist sind das die Nähmaschinen aus dem Familiengebrauch; zwei von ihnen haben die eigenen, kleinformatigeren Nähmaschinen dabei. Im „geheimen Zimmer“, sagt eine der Mitarbeiterinnen schmunzelnd, hinter dem Laden finden die Mädchen einen großen, hellen Raum vor, mit Tischen und Stühlen für jeweils zwei der jungen Näherinnen.

Nicht zum ersten Mal sitzt die Mehrzahl der Teilnehmerinnen an der Maschine; Kissen oder Taschen hätten sie bereits fabriziert, sagen sie stolz. In diesem Kurs geht es für sie aber auch um die Theorie. Damit beginnt Monika Junghänel, als die Maschinen aufgebaut und an die Steckdosen angeschlossen sind. Am großen Tisch nahe des Eingangs erhält jede ein Heft, in dem auf den ersten Seiten die Teile der Nähmaschine aufgeführt sind, benannt werden sollen. Danach wird das richtige Verhalten besprochen und die Unfallverhütung. Keine soll sich in den Finger nähen oder die Haare in den Fadengeber einhaken beim zu engen Kontakt mit der Maschine.

„Jetzt könnt ihr loslegen“, sagt Monika Junghänel und teilt jedem der Mädchen ein Blatt Papier zu. Die aufgedruckten Linien, gerade und zickzack, sollen möglichst genau nachgenäht werden. Ohne Faden. Konzentriert machen sie sich an die Arbeit. Nur das Rattern der Maschinen ist noch zu hören. Bei mancher zu schnell; die Linie wird nicht exakt perforiert. Das nächste Blatt ist deutlich schwieriger, die Linien enger, mit Bögen und Zickzack, auch eckigen Linienführungen und Wellen. „Oh, das ist schwierig!“, stöhnt Clara. Bei Helena klappt es schon ganz gut, an der richtigen Stelle zu stoppen und die Richtung zu wechseln; nur wenige Löcher der Nadel liegen außerhalb der vorgezeichneten Linien.

Abschlussarbeit

Im zweiten Teil der Theorie geht es um das richtige Einfädeln und die Funktion der einzelnen Teile. Tipps und kleine Tricks werden besprochen, gezeigt. Auch dass ein Stoff eine Vorder- und eine Rückseite hat und was daher beim Nähen zu beachten ist, kommt zur Sprache. Eine kleine Nähprobe bildet die „Nähabschlussprüfung“: Zwei Stoffquadrate müssen – richtig, rechts auf rechts gelegt – mit Stecknadeln fixiert und durch eine Naht an zwei Seiten verbunden werden. Das Herausziehen der Stecknadeln zur richtigen Zeit ist gar nicht so einfach. Die Erfahrenen sind erkennbar schneller fertig.

Und dann geht es ans „Meisterstück“ für heute: Ein Utensilo soll entstehen, für Bleistifte oder Haargummis, zum Verschenken oder den eigenen Gebrauch. Dazu werden zwei verschiedenfarbige Stoffteile gegeneinander verstürzt. Auch das knappkantige Absteppen wird geübt. Schritt für Schritt bespricht Monika Junghänel die Arbeit, zeigt Kniffe, hilft, steht bereit. Der Faden reißt. Es muss neu eingefädelt werden. „Nicht zur Strafe, nur zur Übung“, lacht sie. Die Teile für ein Nadelkissen hat sie für die Schnellen zum Abschluss noch vorbereitet. Stolz nehmen die jungen Näherinnen nach drei Stunden ihren Führerschein mit nach Hause.

Zum ersten Mal wurden in diesem Jahr die Nähmaschinen-Führerscheine während der Sommerferien in Riedlingen angeboten. Nähkurse, für Erwachsene und auch für Kinder, gibt es hier das ganze Jahr über.