Verfahren gegen Schläger wird eingestellt

Das Strafverfahren gegen die Mitglieder einer fünfköpfige Clique, die Ende Januar vergangenen Jahres einen 21-jährigen Riedlinger krankenhausreif geschlagen haben sollen, ist am Mittwoch vor dem Amtsgericht durch Richter Ralph Ettwein vorläufig eingestellt worden. Gegen eine Schmerzensgeldzahlung von insgesamt 3000 Euro, 600 Euro pro Beschuldigten, wird das Verfahren in spätestens vier Wochen endgültig eingestellt. Das Opfer und Nebenkläger hatte bereits im Vorfeld der Verhandlung von drei der Angeklagten je 1500 Euro Entschädigung erhalten.

Widersprüchliche Aussagen

Nach einer gut vierstündigen Verhandlung mit Unterbrechungen, einigten sich Staatsanwalt, Nebenklage und Verteidigung auf die Einstellung. Grund dafür sind widersprüchliche Aussagen des Opfers. Aber auch augenscheinliche Falschaussagen durch vernommene Zeugen, die die Tat im Januar zwar beobachtet hatten und bei der Polizei kurz darauf teilweise umfangreiche Aussagen tätigten, sich aber vor Gericht plötzlich kaum noch an die Tat erinnern konnten.

Schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf hatte das Opfer davongetragen, als es in der Nacht zum 22. Januar vergangenen Jahres vermutlich von der fünfköpfigen Clique junger Männer mit Tritten und Schlägen traktiert wurde. Das Opfer war mit Freunden im Bowlingcenter im Mancherloch in Riedlingen, als ihn einer der Angeklagten gegen 2 Uhr ansprach und aufforderte, mit vor die Gaststätte zu gehen. Dort schlug dieser laut damaligem Polizeibericht das Opfer sofort zu Boden und trat anschließend auf ihn ein. Auch die Bekannten des vermeintlichen Schlägers, die lediglich die Fausthiebe teilweise vor Gericht einräumten, sollen den Kopf und Körper des am Boden Liegenden mit ihren Schuhen traktiert haben. Den Freunden des Opfers hätten sie gedroht, dass sie das Opfer „tot machen“, wenn diese ihm helfen sollten, hieß es damals im Bericht der Schwäbischen Zeitung. Auch die Worte „Wenn Du die Polizei rufst, bringen wir Dich um“, sollen gefallen sein. Vor Gericht wollte sich aber keiner der Zeugen so genau an den Tathergang erinnern. Irgendwann hatte sich eine Person auf den Kopf des Opfers gelegt, um ihn vor den Tritten zu schützen. Daraufhin ließen die Angreifer von ihm ab.

Essen und Trinken kaum möglich

Einer seiner Freunde hatte ihn dann mit dem Auto ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Vier Zähne wurden ausgeschlagen. Auch einen Nasenbruch hatte die Schlägerei nach sich gezogen. Platzwunden an der Lippe und unter dem Auge mussten im Krankenhaus genäht werden. Zusätzlich erlitt das Opfer etliche Hämathome an Kopf und Körper. Das Opfer konnte damals kaum essen und trinken.

Teilweise bis zur Weißglut trieben die vernommenen Zeugen Staatsanwalt, Richter und die Vertreter von Nebenklage und Beschuldigten. Mancher wies doch erhebliche Erinnerungslücken vor, was ihnen im Gerichtssaal so wirklich niemand abnehmen wollte. Richter Ettwein stellte das Verfahren daraufhin nur sehr widerwillig ein. Allerdings blieb ihm bei den Aussagen der Zeugen und der Beweislast nichts anderes übrig. Ettwein kommentierte das Verfahren mit den Worten: „Wenn ich in die Leute reingucken könnte, würde ich Lotto spielen und nicht Richter sein.“

Der Vertreter der Nebenklage und des Opfers, Rechtsanwalt Stefan Kabus, schloss nach der Einstellung des Verfahrens weitere zivilrechtliche Schritte gegen die Beschuldigten nicht aus. Das sei sehr wahrscheinlich, betonte Kabus. „Die Behandlung der Verletzungen meines Mandanten sind noch nicht endgültig abgeschlossen“, so der Rechtsanwalt auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung.