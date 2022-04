Verein bietet 2022 auch Themenführungen an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch 2021 hat die Corona-Pandemie die Arbeit des Riedlinger Altertumvereins ausgebremst. Veranstaltungen mussten abgesagt, die Museumseröffnung verschoben werden. In der Hauptversammlung blickten die Vereinsmitglieder zurück. Neuerungen wird es vor allem bei Stadtführungen geben.

Die Wechselausstellung „Rund um den Stock, Riedlingen in den 50er Jahren“ war und ist ein voller Erfolg, und wird auch 2022 zu sehen sein. Insgesamt gab es 30 Führungen mit über 1100 Besuchern. Von Juni bis Ende August zeigte der Altertumsverein „Riedlingen in vier Jahrhunderten“. Im Oktober stellte Professor Dr. Andreas Fröhlich, der einen Teil seiner Kindheit in Riedlingen verbracht hat und nun in Kaiserslautern lebt, Plastiken und Bilder aus unter dem Titel „Himmelskörper“. Der Künstler spendete den Verkaufserlös einer Schule für Kinder mit Mehrfachbehinderungen, die während der Flutkatastrophe in Bad Neuenahr schwer beschädigt worden war.

2021 konnte nur ein einziges Galeriekonzert stattfinden, das „Trio Cerasus“ bespielte den Hammerflügel. Die Anwesenden freuten sich über diesen Musikgenuss. Neu angeschafft wurde ein Blumenbild von Maria Caspar-Filser, 1878 in Riedlingen geboren. Ein wichtiger Teil der Arbeit der Museumsmacher war die Umgestaltung einer Vitrine, in der das im Jahr 2000 ersteigerten Richtschwert zu sehen ist.

Die Vorsitzende Dr. Christa Enderle gab einen Abriss über Neuerungen bei den Stadtführungen. Künftig gibt es auch Themenführungen wie Brauchtum, Barock, jüdische Mitbürger im 20 Jahrhundert, Stadtteile und Handwerkskunst. Im Sommer werden „freie“ Führungen angeboten für Personen, die nicht bei einer Gruppenveranstaltung teilnehmen können, sowie zwei Führungen mit der VHS.

Kassier Manfred Birkle hob hervor, dass dank der „Spendenfreudigkeit“ der Mitglieder der Jahresbeitrag von 13 Euro gehalten werden kann. Ihm bescheinigte Kassenprüfer Dr. Joachim Blersch eine korrekte Buchführung. Sehr rasch wurde der Beirat gewählt. Gerhard Diesch hört altershalber auf. Neu gewählt wurden Ingeborg Maria Buck, deren Rat als Kunsthistorikerin immer wieder gefragt ist, und Jürgen Blasey, der seit vielen Jahren seinen Dienst als Schlüssler im Museum macht. Wieder gewählt wurden die Kassenprüfer Dr. Joachim Blersch und Werner Selg. Dr. Christa Enderle und Bürgermeister Marcus Schafft dankten für das große Engagement allen Ehrenamtlichen.