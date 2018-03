Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Am Sonntagvormittag ist gegen 10 Uhr Alarm für die Feuerwehren Aus Neufra und Riedlingen ausgelöst worden, nachdem in Neufra in einem historischen Wohngebäude am Schlossberg mit rund zehn Wohnungen die Brandmeldeanlage angegeben hat. Zu der betroffenen Wohnung musste sich die Feuerwehr gewaltsam Zugang verschaffen musste. In der komplett verrauchten Wohnung konnte vom Atemschutztrupp ein 56-Jähriger aufgefunden und in Sicherheit gebracht werden.Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt, blieb aber unverletzt. Die Ursache der Rauchentwicklung war auch schnell geklärt: Der Bewohner hatte Essen auf dem Herd vergessen. Die verrauchte Wohnung wurde von der Feuerwehr mit einem Drucklüfter rauchfrei gemacht. Die Abteilungen Neufra und Riedlingen waren mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort, ebenso ein Rettungswagen des DRK und die Polizei.