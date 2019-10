Verbranntes Essen löst Feueralarm aus

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hebelstraße in Riedlingen haben am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr den Piepston eines Rauchwarnmelders gehört und Brandgeruch wahrgenommen. Die verständigte Integrierte Leitstelle Biberach alarmierte darafhin die Riedlinger Feuerwehr mit dem Löschzug. Beim Eintreffen des Einsatzleiter vom Dienst (EvD) war das Gebäude bereits größtenteils geräumt. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang in die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss welche verraucht war. Ein Atemschutztrupp ging in die Wohnung vor und konnte den noch in der Wohnung befindlichen Bewohner ins Freie bringen, wo sich der Rettungsdienst um ihn kümmerte. Die Ursache der Verrauchung war schnell gefunden: angebranntes Essen auf dem Herd. Die Feuerwehr befreite das Gebäude mit einem Drucklüfter vom Rauch, so dass anschließend alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Neben der Riedlinger Feuerwehr, war auch ein Rettungswagen des DRK sowie die Polizei vor Ort.