Verband der privaten Hochschulen wählt neuen Vorsitzenden

Ottmar Schneck ist am 18. Juli einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Verbands der privaten Hochschulen (VPH) gewählt worden. Darüber informiert die SRH Fernhochschule in einer Pressemitteilung. Dort ist Schneck Rektor.

„Gerade für Menschen, die neben Beruf, Familie oder Spitzensport studieren wollen, bieten sich Private Hochschulen in besonderer Weise an, da hier individuelle und flexible Angebote mit staatlicher Anerkennung entwickelt wurden und werden", so Schneck nach der erfolgten Wahl. Er freue sich bereits auf die Herausforderung, die privaten Hochschulen auf ihrem Weg in die Zukunft zu begleiten und sich für die Interessen der privaten Hochschulen einzusetzen. Der Verband vertritt aktuell 83 Mitgliedshochschulen in privater Trägerschaft, bei denen fast 320 000 Studierende immatrikuliert sind.

Bereits in seiner Funktion als VPH-Landesgruppensprecher Baden-Württemberg hat Professor Schneck deutlich gemacht, wie fundiert er die Ziele der privaten Hochschulen vertritt. Ein besonderes Augemerk legt er dabei auf die Digitalisierung und die Weiterentwicklung der Qualität in Lehre und Forschung an den Verbandshochschulen. Doch auch Verbesserung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen liege ihm am Herzen. „Ich freue mich sehr, die Anliegen der privaten Hochschulen auf Bundesebene vertreten zu dürfen", so Schneck in einer ersten Reaktion nach der Wahl

Ottmar Schneck, der nach einer Banklehre Betriebswirtschaftslehre an der Universität Würzburg studierte und anschließend an der Universität Tübingen promovierte, war lange Professor für Banking and Finance und Dekan der ESB Business School Reutlingen. Seit sechs Jahren ist er Rektor und Geschäftsführer der privaten SRH Fernhochschule – The Mobile University mit 22 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese gehört zu der SRH–Stiftung Heidelberg, die sich besonders in den Bereichen Gesundheit und Bildung engagiert.