Veranstalter ziehen positive Flohmarkt-Bilanz

Die Händler haben ihre Flohmarktkisten wieder in den Keller gepackt. Veranstalter, Stadt und Polizei können eine erste Bilanz ziehen. Und die fällt überwiegend positiv aus. Schönes Wetter und das spezielle Riedlinger Flohmarktflair sorgten für eine Gute-Laune-Veranstaltung am vergangenen Samstag. Ein paar Verbesserungen für nächstes Jahr wollen der Riedlinger Handels- und Gewerbeverband (RHG) und Stadtverwaltung – sei es beim Parken oder den Toiletten – in die Wege leiten.

Viel Lob von den Besuchern

Frank Oster und Katrin Fischer vom Organisationsteam des RHG können in ihrer ersten Bilanz über den 48. Riedlinger Flohmarkt von überwiegend positiven Erlebnissen berichten. Die Besucher waren voll des Lobes über die Veranstaltung. Das Flohmarkt-Feeling habe sich über der Stadt ausgebreitet. Trotz großer Konkurrenz mit einem Flohmarkt in Ravensburg und Heimattagen in Mengen war Riedlingen Treffpunkt von vielen. Man gehe von etwa 20 000 Menschen über den Tag verteilt aus, so Frank Oster, davon seien maximal 10 000 Besucher zeitgleich in Riedlingen gewesen.

Und auch die meisten Händler erzählten von guten Geschäften und waren zufrieden mit ihrem Standplatz. Klar gebe es immer welche, die jammern, sagt Katrin Fischer. Aber auch das gehöre zum Flohmarktgeschehen dazu. „Man kann es auch nicht allen 600 Händlern recht machen.“ Die Flohmarkt-Profis rund um die Kirche, die überwiegend mit Antiquitäten handeln, seien ebenfalls zufrieden gewesen, hätten allerdings festgestellt, dass die Schnäppchenjäger, die früher bereits um 5 Uhr unterwegs gewesen seien, in diesem Jahr gefehlt hätten.

Marktmeister stemmen den Ansturm

Ihren zwölf Marktmeistern und acht Marktordnern, die ab den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet unterwegs waren, zollte Katrin Fischer großen Respekt. „Sie haben für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.“ Sie wiesen den Neulingen den richtigen Standort zu, vermittelten zwischen Standnachbarn und schlichteten, wo nötig. Ohne sie gehe nichts am Flohmarkt, so Fischer.

Auch mussten sich die Marktmeister mit einigen Riedlingern auseinandersetzen, die meckern, dass ihre Garageneinfahrt mit Ständen zugestellt würden. Andere eröffnen auf ihrem Grundstück oder in ihrer Garage einen privaten Flohmarkt und weigern sich, wenigstens einen kleinen finanziellen Ausgleich an den Veranstalter zu entrichten. Das wäre als Wertschätzung doch angebracht, mein Katrin Fischer.

Werber waren am Samstag beim Flohmarkt in Riedlingen unterwegs. Sie versprachen eine glückliche Zukunft in Amerika, hatten aber mit dem kleinen Prospekt in ihren Händen was ganz anderes im Sinn: Karin Namyslo und Johannes Traub machten auf den Theatersommer mit dem Stück „Donaustrand und Meeresrauschen“ aufmerksam, das am 29. Juni Premiere hat. (Foto: Waltraud Wolf)

Die Veranstalter gehen davon aus, dass es gleich viele Besucher wie in den Jahren vor Corona waren. Manche hätten geäußert, dass es weniger gewesen seien. Das könne allerdings daran liegen, dass der RHG ständig daran arbeite, an bestimmten Stellen, wie den Brücken, die Stände nur noch auf der linken Seite zuzulassen. Die Straßen seien im Gegensatz zu früher nicht mehr so vollgestellt. Gehe man nach den parkenden Autos hatte der Flohmarkt mehr Besucher als je zuvor zu verzeichnen.

Die Autos parkten bereits morgens bei Silit, Rewe hatte eine Security auf ihrem Gelände und auf der Nordtangente/B 312 standen die Fahrzeuge rechts und links am Fahrbahnrand. Auch seien viele dieses Mal mit dem Fahrrad nach Riedlingen geradelt, stellte Bürgermeister Marcus Schafft fest. In der kommenden Woche werde es eine Besprechungsrunde zusammen mit der Stadtverwaltung geben, um manches für das nächste Jahr besser zu machen oder anders zu organisieren, so die Verantwortlichen.

Einige Verbesserungsideen

Neben dem Bauhof der Stadt waren auch das Ordnungsamt, der Vollzug und der Bürgermeister im Einsatz. Insgesamt zeigt sich die Stadtverwaltung zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. „Der Gesamteindruck war positiv“, sagte Bürgermeister Schafft. Einige Verbesserungsideen für die kommenden Flohmärkte hat die Ordnungsamtsleiterin Claudia Schulze bereits notiert.

Auf dem Flohmarkt für jeden etwas dabei und viele griffen ordentlich zu. (Foto: Marion Buck)

Die Parksituation soll für nächste Jahr optimiert werden. Und auch die Parkverbote in den Siedlungsbereichen sollen überprüft und eventuell geändert werden. Abgeschleppt werden musste am Samstag niemand. „Wir versuchen in so einem Fall lieber den Halter des Fahrzeugs ausfindig zu machen“, sagt sie. Dass die städtischen Toiletten erst spät geöffnet waren, soll im nächsten Jahr geändert werden. Die Toiletten am Tourist Energy Point seien automatisch gesteuert und öffnen um 7 Uhr. Das sei für einen Flohmarkttag zu spät.

Aufregung um Kind und Störche

Ein bisschen Aufregung gab es, weil ein dreijähriges Kind die Mama verloren hatte. Die konnte dann mittels Megafon ausfindig gemacht werden. Besorgt informierten auch einige Besucher die Polizeibehörde, weil sie glaubten, dass Jungstörche im Schneefanggitter auf einer Pizzeria festhingen. Auch hier konnte Entwarnung gegeben werden. Da liegt jede Menge Geäst auf dem Dach. Ein paar Tauben kletterten auf den Ästen herum und wurden mit kleinen Störchen verwechselt.

Der Rettungsdienst musste ausrücken wegen eines Kreislaufkollapses und zwei Schnittwunden an Imbissständen. Trotz der Wärme am Samstag seien die Einsätze erfreulich gering gewesen, sagte Schafft.