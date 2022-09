Veränderungen an der Beruflichen Schule Riedlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ – was schon Heraklith wusste, zeigt sich auch an der Beruflichen Schule Riedlingen. Nachdem Thomas Psotka viele Jahre als stellvertretender Schulleiter die Geschicke der Schule mitgeleitet hat, entschied er sich zum Schuljahr 2022/23 an die Robert-Bosch-Schule nach Ulm zu wechseln. Die Stelle des Stellvertreters übernimmt Georg Roth, der bisher u. a. für die Stunden- und Vertretungsplanung verantwortlich war.

Nach seiner Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker und einem Maschinenbaustudium arbeitete Georg Roth bis zum Jahr 2005 bei der Firma Claas als Konstrukteur, bevor er in den Schuldienst wechselte. Als erfahrenes Mitglied im Schulverwaltungsteam wird er nun zusammen mit Matthias Kniese die Schule leiten.

Auch Vanessa Sauter hat einen Wandel durchlaufen – und zwar von der Schülerin in der Wirtschaftsoberschule zur Referendarin im letzten Schuljahr und nun zur fest angestellten Lehrerin für Betriebswirtschaftslehre und Mathematik.

Im Bereich Hauswirtschaft wurde ebenfalls ein Wechsel vollzogen. Angelika Ege beendete nach über 40 Dienstjahren ihre Laufbahn als Lehrkraft und wurde vor den Sommerferien in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Die Lücke, die sie hinterlässt, wird von Margit Schütz-Kristen und Gisela Roth geschlossen, die als Quereinsteigerinnen in den Schuldienst eintreten. Neben dem fachpraktischen Unterricht im Bereich Hauswirtschaft, müssen sie selbst noch einen Tag pro Woche die Schulbank am Seminar in Weingarten drücken.