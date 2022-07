Verabschiedung von Heike Berron

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 1980, nur unterbrochen von einigen Jahren Erziehungsurlaub, war Heike Berron Erzieherin im evangelischen Kindergarten in der Goldbronnenstraße in Riedlingen. Die letzten 17 Jahre gestaltete sie als Leiterin des Kindergartens das Profil der Einrichtung maßgeblich mit. Gemeinsam mit dem Team der Mitarbeitenden machte sie den Kindergarten zu einem Aushängeschild der evangelischen Kirchengemeinde. Am Sonntag, den 17. Juli wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.

Die Kindergartenkinder gestalteten im Garten des ev. Kindergartens einen bewegten und bewegenden Gottesdienst zu den Farben des Regenbogens. Am Ende des Gottesdienstes entpflichtete Pfarrerin Anne Mielitz Heike Berron von ihren Aufgaben als Leiterin. Es schlossen sich Dankesworte der Kirchengemeinde und des Elternbeirates an, in denen die fröhliche, wertschätzende Art und ihr außergewöhnliches Engagement betont wurden, mit der sie Generationen von Kindern begleitet und geprägt hat. Die Kinder überraschten Heike Berron mit einem Tanz, Annette Guter, die im neuen Kindergartenjahr die Nachfolge als Kindergartenleitung antreten wird, überbrachte Grüße aus dem Kolleginnenkreis. Bevor alle dann sich bei strahlendem Wetter mit Brezeln, Kuchen und anderem Gebäck stärkten und mit Sekt auf das erfolgreiche Wirken von Heike Berron anstießen, sangen alle noch das Lied: „Bis wir uns wiedersehen, halte Gott seine schützende Hand über dir“. Chancen zum Wiedersehen gibt es, denn Heike Berron wird mit einem Vertretungsauftrag noch weiter für ein paar Stunden im Kindergarten tätig sein.