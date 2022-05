Verabschiedung und Wiederwahl

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei besondere Ereignisse kennzeichneten die Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Altheim im Feuerwehrgerätehaus in Altheim: die Wiederwahl von Bernd Wiedmann als Kommandant und nach mehr als 40-jährigem Dienst in der aktiven Wehr die Verabschiedung von Michael Grolms in die Altersabteilung.

Bernd Wiedmann sowie Bürgermeister Martin Rude freuten sich über die zahlreiche Teilnahme der Kameraden und Kameradinnen. Den einzelnen Berichten war zu entnehmen, dass die Abteilung sehr gut aufgestellt ist und sich durch eine gute Kameradschaft auszeichnet. Der Leistungsstand der Wehr wurde als gut bewertet, wie auch der Probenbesuch. Mehr als 40 Einsätze galt es zu bewältigen: diverse Ölspuren, einen Gebäudebrand und eine ganze Reihe technischer Hilfeleistungen, hauptsächlich ausgelöst durch die Starkregenereignisse im vergangenen Sommer.

Früchte trägt die jahrelange Arbeit im Bereich der Jugendfeuerwehr, sorgt sie doch für den Nachwuchs aus den eigenen Reihen und eine gute Altersstruktur der Wehr. Dies unterstrich auch Bürgermeister Rude in seinem Grußwort. Sowohl die Entlastung der Verantwortlichen, wie die Wiederwahl von Bernd Wiedmann als Kommandant erfolgten einstimmig. Mit diesem Ergebnis wurde zum einen die hervorragende Arbeit Wiedmanns in den vergangenen Jahren als Kommandant gewürdigt und zum anderen seine weitere Amtszeit eingeläutet. Bürgermeister Rude dankte dem Wiedergewählten für sein Engagement und freute sich auf die weitere gedeihliche Zusammenarbeit. Zahlreichen Feuerwehrleuten konnten im Rahmen der Versammlung Lehrgangs- und Beförderungsurkunden ausgehändigt werden.

Mehr als vier Jahrzehnte Dienst in der aktiven Wehr verrichtete Michael Grolms. Er schied, unter großem Applaus seiner Kameraden, aus dem aktiven Dienst aus und wurde von Kommandant Wiedmann in die Altersabteilung verabschiedet, deren Leiter er seit ihrer Gründung bereits ist. Michael Grolms war nicht nur im Einsatzdienst für die Feuerwehr da, sondern darüber hinaus bei vielen weiteren Projekten stets als Helfer mit dabei und brachte seine Arbeitskraft und sein Wissen mit ein. Er erhielt von seinen Feuerwehr-Kameraden ein Abschiedsgeschenk. Den Abschluss der harmonischen Abteilungsversammlung bildete ein Rückblick in Bildern und ein gemütliches Beisammensein.