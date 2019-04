Vea Kaiser berührt das Publikum

Direkt aus Wien nach Riedlingen angereist ist die junge Autorin Vea Kaiser, um aus ihrem 3. Roman „Rückwärtswalzer“ zu lesen und über sich, über Österreich und von der Familie Prischinger – die Hauptprotagonisten ihres neuen Romans – zu erzählen. Ihre hohe Fabulierkunst hat sie an diesem Abend gezeigt: Vea Kaiser hat Charme, Humor, verfügt über schauspielerische Fähigkeiten, was sich beim Lesen einiger Textpassagen offenbarte und man kann mit ihr wunderbar und ungezwungen plaudern. Davon machten die Besucher bei der sich anschließenden Signierstunde ausgiebig Gebrauch.

Herbert Theisinger, Vorsitzender der Werner-Dürrson-Stiftung und Veranstalter der Lesung, kennt bereits den ersten Roman (Blasmusikpop), den Kaiser im Alter von 23 veröffentlicht hatte. Vea Kaiser relativierte das sofort: „Mit 23 Jahren war Georg Büchner bereits tot“. Vea Kaiser – im Stehen agierend – stellte zunächst sich (in Wien lebend, mit einem Urologen verheiratet) und dann die Familie Prischinger vor: Im Mittelpunkt stehen die drei Schwestern über 60, die in Wien täglich beieinander sind. Mirl ist die Älteste, eine geschiedene Frau Unterrevident Oberhuber, immer noch gutaussehend, praktisch denkend und wie ihre Schwestern eine gute Köchin und Liebhaberin opulenter österreichischer Küche. Wetti ist eine starke unabhängige Frau, die im naturkundlichen Museum als Putzfrau arbeitet und mehr weiß als mancher Kurator und alleine eine farbige Tochter großzieht. Hedi, die jüngste der drei Schwestern, war im Kloster, war Krankenpflegerin und ist mit Willi liiert, einem aus Montenegro stammenden Mann, der sich gerne auf Titos Lebensweisheiten beruft.

Als erste literarische Kostprobe hat Vea Kaiser einen Schnitzelabend bei Prischingers ausgesucht, eine Textstelle, in der deutlich wird, wie dominant die Tanten sind. Deren Neffe Lorenz lebt ebenfalls in Wien, ist ein erfolgloser hoch verschuldeter Schauspieler, der bei Tante Hedi und Onkel Willi einzieht und trauert, da ihn seine Freundin Stephi verlassen hat und er keine Perspektive mehr für sich sieht.

Die Handlung nimmt rasant Fahrt auf, als Onkel Willi überraschend eines Nachts stirbt und die Prischinger-Schwestern ihm unbedingt seinen letzten Wunsch erfüllen wollen: Ihn in seiner Heimat Montenegro zu beerdigen. Da für eine Überführung kein Geld vorhanden ist, beschließen die Tanten, mit Onkel Willis Fiat Panda und Lorenz am Steuer nach Montenegro zu fahren und Onkel Willis Leiche reist (gut gekühlt) auf dem Beifahrersitz mit.

Während dieser Reise verwebt Vea Kaiser Gegenwart und Vergangenheit und Lorenz erfährt einiges über seine Tanten, deren Kindheit auf einem Hof im Waldviertel und einer großen Schuld, die die Schwestern meinen, auf sich geladen zu haben. All das ist ausführlich „rückwärts gewalzt“ und dennoch so spannend, dass der Leser stets wissen will, wie es weitergeht und das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen mag.

Es gibt traurige, berührende, makabre aber auch sehr viele humorvoll erzählte Handlungsstränge, wie etwa der missglückte Heiratsantrag des Herrn Unterrevidenten Gottfried Oberhuber an Mirl. Der Verlobungsring ist im Dessert versteckt und Mirl hat sich die Ecke eines Zahns abgebissen, als sie ahnungslos das Metall kleinbeißen und hinunterschlucken wollte. Auch diese literarische Kostprobe gab Vea Kaiser mit herzerfrischendem Charme zum Besten, wie auch eine der vielen kleinen Pannen auf dem Weg mit Willis Leiche nach Montenegro.

Noch eine Anmerkung zum Untertitel „Die Manen der Familie Prischinger“. Manen sind Totengeister der römischen Kultur, die das Andenken an diese bewahren, denn „Tote sind so lange da, wie man an sie denkt“ und hier zeigt sich, dass Vea Kaiser, die Altgriechisch, Latein und Germanistik studiert hat, vieles aus der Kult- und Sagenwelt der Antike in ihre Geschichten zeigt und Parallelen zieht.

Trotz der großen Erfolge ihrer Bücher ist Vea Kaiser realistisch und bescheiden geblieben. „Ich bin noch am Lernen“, erzählt sie und sie sei „dankbar“ für das, was ihr widerfahren ist. Ihre Bücher enthalten immer ein Stück von ihr, erzählt sie, denn „Bücher berühren nur, wenn der Autor sich irgendwo findet“.

Am Büchertisch der Ulrich‘schen Buchhandlung, den Roswitha Mayer aufgebaut hatte, konnte man den „Rückwärtswalzer“ kaufen, von Vea Kaiser mit schwungvoller Schrift signieren lassen und nebenbei mit ihr weiter ins Gespräch kommen.