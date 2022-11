VdK Zwiefaltendorf blickt zurück und wählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ortsgruppe Zwiefaltendorf des Sozialverband VdK hat ihre Mitgliederversammlung in Bechingen abgehalten. Manfred Rauscher aus Zwiefaltendorf wurde bei der Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Rauscher feierte in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag und freute sich sichtlich über diese Ehrung. Für den aus Altersgründen scheidenden Hermann Laut wurde Karl Traub aus Reutlingendorf zum stellvertretenden Vorsitzenden einstimmig gewählt. Das berichtet der VdK in einem Schreiben.

Ortsverbandsvorsitzender Wilhelm Schrodi konnte von derzeit 153 Mitglieder, davon zehn Neuzugänge, des VdK-Ortsverbandes Zwiefaltendorf mit den Gemeinden Zell-Bechingen, Emeringen und Reutlingendorf berichten. Schriftführer Otto Münst blickte in seinem Bericht über die Aktivitäten im abgelaufenen Jahr 2021 zurück. Kassierer Reinhold Laub konnte über einen soliden Kassenstand berichten. Eine gute Kassenführung bestätigte Kassenprüfer Martin Baur. Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft wurde mit lobenden Worten von Sandra Hertha vorgenommen.

Bei den Wahlen wurden, bis auf eine Ausnahme, die bisherigen Mitglieder der Vorstandschaft und des Ausschusses mit Frauenvertreterin Irmgard Baur in ihrer Funktion bestätigt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig und satzungsgemäß für zwei Jahre.

Nach dem Grußwort von Siegfried Ritscher, in welchem dieser unter anderem die gute Zusammenarbeit der gesamten Vorstandschaft lobte, schlossen die Ehrungen an, die von Sandra Hertha vorgenommen wurden. Zum Ehrenmitglied wurde Manfred Rauscher ernannt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Robert Baur und Karl Kramer, für zehn Jahre Mitgliedschaft Bernhard Brugger, Klaus Fischer, Erwin Fuchs, Monika Fuchs, Margit Kless, Anton Kless, Norbert Faad, Franz Traber, Susanne Traber, Claus John, Manfred Rauscher, Margot Kramer, Michaela Schirmacher und Winfried Schirmacher.

Die Referentin Sandra Hertha ging in ihrem Vortrag auch auf die Weltkrise und Einschränkungen an Sozialleistungen ein. Sie verwies aber auch auf die VdK-Leistungen, wie Häusliche Pflege, Kriterien zur Pflegebedürftigkeit, Patientenrechte, Vorsorge für den Ernstfall, Notfallkarte, SOS-Dosen bis hin zum Schlüsselfinder.