VdK-Ausflug führt ins Bauernhofmuseum

Der Jahresausflug des VdK, Ortsverein Riedlingen, führt in diesem Jahr ins schwäbische Bauernhofmuseum nach Illerbeuren. Der Ausflug findet am Freitag, 31. August statt.

Der Ausflug beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück um 8 Uhr im Café Bochtler in Riedlingen. Das Frühstück ist im Preis inbegriffen. Von dort erfolgt die Abfahrt des Busses um 9 Uhr. Ankunft in Illerbeuren wird gegen 11 Uhr sein. Nach einer rund einstündigen Führung haben die Teilnehmer bis 15.30 Uhr Zeit zur freien Verfügung. Der Eintritt und die Museumsführung sind im Preis inbegriffen. Abschließend ist noch ein Besuch in der Käserei Vogler in Gospoldshofen bei Bad Wurzach geplant. Hier besteht die Möglichkeit zum Vespern und Einkaufen. Die Heimfahrt ist gegen 18 Uhr terminiert. Anmeldung ist ab sofort möglich. Bei mehr als 45 Anmeldungen gilt die Reihenfolge des Zahlungseingangs. Der Fahrpreis beträgt für Mitglieder 30 Euro, für Nichtmitglieder 35 Euro. Die Mitnahme eines Rollators oder Rollstuhls ist möglich.