Vandalismus: Stromkabel liegen offen

Am Montag haben Unbekannte mehrere Laternen in Riedlingen beschädigt, so dass die Stromkabel offen lagen.

Wie die Polizei berichtet, hat gegen 22.30 Uhr ein Zeuge bei der Polizei die beschädigten Laternen in der Ziegelhüttenstraße gemeldet. Unbekannte hatten die Abdeckungen und Sicherungen an den Laternenmasten herausgerissen. Dadurch lagen die Stromkabel offen. Ein Mitarbeiter der Stadt Riedlingen bannte die Gefahr und sicherte die Laternen provisorisch. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro. In der Nähe des Tatorts kontrollierten die Polizisten eine größere Gruppe Jugendliche. Ob diese im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen, wird derzeit durch die Polizei Riedlingen (Telefon: 07371/9380) ermittelt.