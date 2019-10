Vandalismus ärgert Riedlinger Rat und Schulleitung

Eigentlich sollte sich der Riedlinger Gemeinderat bei der Besichtigung der Geschwister-Scholl-Realschule allein am Ergebnis der Sanierungsmaßnahmen freuen und feststellen, wie gepflegt Klassenzimmer und Flure auch noch drei Jahre nach ihrer Fertigstellung sind. Diese Freude allerdings wurde massiv durch den Vandalismus gestört, der sich am Wochenende abgespielt hat.

Die Schäden haben vor allem für Vereine Konsequenzen. Weil der Transponder herausgerissen wurde, gibt es keinen Zugang mehr für sie. Dazu kommt, so Stadtbaumeister Wolfgang Weiss am Montag, dass es für das installierte elektronische System keinen Ersatz mehr gebe. Das Zugangssystem müsse demnach ausgetauscht werden, eine teure Angelegenheit. Hier sei man bald im fünfstelligen Bereich. Für die zerstörte Glasscheibe gab er einen Wert von rund 2000 Euro an, wobei Glasschaden von der Versicherung ersetzt werde, der Rest bleibe beim Steuerzahler. Was sich inzwischen ergab: Die Stadt war bei der Suche nach Ersatz doch noch erfolgreich. Dafür werden Kosten von rund 2000 Euro erwartet. Bis 2. November zum Badminton-Turnier sollen sie installiert sein.

Rektor Werner Rieber nannte es gegenüber den Räten am Montag „traurig“, dass Vandalismus und Vermüllung an der Schule zur Regel gehörten. Zehn bis 20 leere und häufig auch zerdepperte Wodka-Flaschen müsse der Hausmeister wegräumen, bevor die Schüler kommen, was personelle Ressourcen binde. Nun kam die nächste Hiobsbotschaft von der Realschule. In der Nacht zum Mittwoch wurden zwei Scheiben der Aula eingeworfen und eine in der Sporthalle. Flaschen lagen nicht herum. Rieber spricht von einem „gezielten Anschlag“.

Verfolgungsdruck erhöhen

Die Video-Überwachung ist in Vorbereitung, vermerkte Bürgermeister Marcus Schafft bei der Besichtigung gegenüber den Gemeinderäten. Er wies auf die rechtlichen Vorgaben in Baden-Württemberg hin, die weit strenger seien als in anderen Bundesländern. Von der bereits eingesetzten Security erwartet er einen erhöhten Verfolgungsdruck. Wichtig war ihm zu betonen, dass es bei den Vorkommnissen nicht um „die“ Jugend gehe, sondern um einzelne Personen, die sich falsch verhalten würden. Schulsozialarbeit und offene Jugendarbeit hätten bereits viel unternommen, das helfe aber nicht im individuellen Fall.

Positiv war dann der Eindruck der Gemeinderäte bei der Besichtigung der sanierten Räume im Obergeschoss, was in zwei Bauabschnitten geschehen war. Gegenüber dem Bau 1976 habe man die Flure verschmälert, informierte Stadtbaumeister Wolfgang Weiss. Geschehen konnte dies, da dank einer Verbindungstür zwischen den Klassenzimmern genügend Fluchtmöglichkeiten gegeben sind. Er wies auf die hochwertige Ausstattung hin, von den Böden in Vinyl, Holzverkleidungen und –einbauten, bis hin zu CO2-gesteuerten Lüftungsanlagen in jedem Klassenzimmer, die für gutes Klima sorgen, wobei dennoch Fenster geöffnet werden können, wie Konrektorin Susanne Schlegel erläuterte. Die Räume seien mit interaktiven Beamern ausgestattet, sagte Rektor Rieber, verfügten über ein Whiteboard, aber auch noch über Kreidetafeln. Gut sieht die Filzplatte aus, an der Mitteilungen oder Kunst angebracht werden können. Er hob zudem den Schallschutz hervor. Die Holzoptik sorge für eine gute Atmosphäre. An den Flur-Enden konnten Besprechungsräume gewonnen werden.

Konzept für Erdgeschoss liegt vor

Nicht ohne Stolz unterstrich Stadtbaumeister Weiss, dass bis auf jene des Elektrogewerbes alle Pläne vom Stadtbauamt gefertigt wurden und der Bauhof die Abbrucharbeiten erledigt hat. Er lobte insbesondere seinen Mitarbeiter Harry Schrems, der im Stadtbauamt die überwiegende Arbeit bei der Sanierung erledigt habe. Sowohl mit 750 000 Euro im ersten, als auch mit 642 000 Euro im zweiten Bauabschnitt, bei dem die Holzarbeiten „leider nicht die gleiche Qualität“ gehabt hätten, konnte man unter dem Kostenanschlag abschließen. Insgesamt gab es für die Maßnahme 310 000 Euro aus dem Ausgleichstock.

Auf die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Riedlinger Realschule im Mai 2020 verweisend, nannte Rektor Rieber die Wünsche für die Zukunft. Sie betreffen das Erdgeschoss. Der Förderverein der Schule nahm hier Geld in die Hand und beauftragte die Innenarchitektin Andrea Habig, ein Konzept zu erstellen. Es geschah in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt. Der Boden wird ausgetauscht. Ein Linoleumboden soll optisch mit einem hochwertigen Teppichboden verbunden werden, der unter der Treppe auch an einer Wand hochgezogen wird, auch als Schallschutz. Kommunikationsinseln sind geplant. Neu gestaltet werden die Warteecke vor dem Lehrerzimmer und die „Höhle“ unter der Treppe. Ideen aus den Obergeschossen sollen übernommen werden, so die Verwendung von Holzelementen. An einer Wand ist die Möglichkeit für wechselnde Kunstausstellungen vorgesehen. Der Aufenthaltsraum ist bereits saniert worden, bleiben wird die in Steinoptik geflieste Wand hinter dem Trinkbrunnen, die Schüler anlegten. Sie werden auch bei den neuen Maßnahmen eingebunden, wie Rieber den Gemeinderäten sagte.

Jetzt will Stadtbaumeister Weiss die Kosten errechnen und das Vorhaben dem Gemeinderat vorlegen, der zur Verwirklichung im Haushalt entsprechende Mittel bereitstellen müsste. Zugesagt sind bereits Mittel des Fördervereins für Mobiliar.