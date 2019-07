Vandalen am Werk: Schrott-Storch auf der Bahnbrücke abgerissen

Die Störche sind in Riedlingen gerade sehr zahlreich – solch einen gibt es jedoch nur ein einziges Mal: Silbrig glänzend, etwas kleiner als Lebensgröße, auf einem Nest aus Metall stand er in der Kurve der neuen Brücke, die den Bahnhof mit der Zufahrt zur B311 an der Eichenau verbindet. Stand! Seit Freitag fehlt er. Übrig sind nur das Nest und die langen Beine.

Zur Einweihung der Industriestraße vor fast einem Jahr wurde der Storch, gefertigt von einem auswärtigen Künstler, aufgestellt. Er ist aus Schrottteilen gemacht, da er an den ehemals an dieser Stelle liegenden Schrottplatz erinnern sollte. Und ein Storch – so Daniel Trautmann vom Ingenieurbüro Funk in Riedlingen – sollte es sein, da Ausgleichsflächen mit Feuchtwiesen entstanden. Auf ihnen konnten Störche Frösche finden. Solch einen Frosch hatte der glänzende Metallstorch im Schnabel. Einen Frosch, aus alten Löffeln gestaltet.

Nun stehen nur noch die Beine: der Metallstorch ist abgerissen worden. (Foto: Eva Winkhart)

Daniel Trautmann hatte das Werk veranlasst, den Storch abgeholt und „Vandalismus-sicher“ mit einem Spezialkleber auf dem Steinsockel befestigt. Zur Freude der die neue Straße passierenden Autofahrer. Kein Fußweg führt dort entlang; ein versehentliches Abbrechen im Vorbeigehen ist eigentlich unmöglich. Dass er von den Beinen gerissen, gewuchtet, geschlagen werden könnte, war nicht anzunehmen gewesen. Nun ist es passiert. Es muss rohe Gewalt dabei im Spiel gewesen sein.

So sah er aus: Daniel Trautmann (Mitte) führt dem ehemaligen Riedlinger Bürgermeister Hans Petermann (links) und dem Regierungsvizepräsdent Dr. Utz Remlinger den Schrott-Storch vor. (Foto: Fotos: Archiv/Warnack)

Aber es gibt Hoffnung, den Storch an alter Stelle wieder zu sehen. Trautmann hat ihn am Montagmorgen bei wiederholter Suche in der Umgebung gefunden: auf einer Palette liegend, auf dem Hof des Umzugsunternehmens, das etwas entfernt von der höher gelegenen Straße ansässig ist. Ehe die echten Störche Riedlingen verlassen, soll er wieder auf seinen verlassenen Beinen stehen.