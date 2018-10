Uwe Grau wechselt in Seelsorgeeinheit Bussen

Uwe Grau (51), bisher Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Riedlingen, wechselt innerhalb des Dekanats Biberach als Pfarrvikar in die Seelsorgeeinheit Bussen. Grau, geboren und aufgewachsen in Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd, ist seit 2013 Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Riedlingen.

Nach dem Abitur absolvierte der gelernte Schreiner das Studium der Theologie in Tübingen und Montreal. Zum Priester geweiht wurde er 1997 in Schorndorf. Seine Vikarszeit erfolgte in Aalen-Wasseralfingen und in Waiblingen. Von 2001 bis 2006 war Grau als Pfarrvikar in Bad Mergentheim tätig sowie als Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Bad Mergentheim. Anschließend war er von 2006 bis 2013 Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ulm-Böfingen und Ulm-Jungingen.

Neben seinem Theologiestudium hat Grau weitere Qualifikationen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Seelsorge erworben: Von 2010 bis 2015 war der ausgebildete Feuerwehrmann als Feuerwehrseelsorger der Diözese Rottenburg-Stuttgart tätig, von 2013 bis 2017 war er als Notfallseelsorger Mitglied der Notfallseelsorge im Landkreis Biberach.

Zur Seelsorgeeinheit Bussen gehören die Gemeinden Maria Unbefleckte Empfängnis in Unlingen, St. Nikolaus in Dietelhofen, St. Ursula in Dieterskirch, St. Nikolaus in Göffingen, St. Vitus in Möhringen, St. Johannes Baptist in Offingen, St. Nikolaus in Sauggart, St. Ulrich in Uigendorf und St. Simon und Judas in Uttenweiler.