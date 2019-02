Urs Fiechtner spricht in Riedlingen

Der Menschenrechtsexperte Urs Fiechtner, ist am Donnerstag, 21. Februar, zu Gast. Er spricht ab 19.30 Uhr im Gasthaus Hirsch: Von der Flüchtlingskrise zur Menschenrechtskrise? Warum begeben sich Menschen auf die Flucht, verlassen ihre Heimat, ihren Kulturkreis? Mit dieser Frage beschäftigen sich Menschen aus unterschiedlichen Gründen. Weil sie helfen wollen, weil sie ähnliche Fluchtsituationen in ihren Familien erlebt haben, weil sich auch in unserer deutschen Geschichte viele Menschen auf die Flucht begeben mussten, weil viele Menschen Hilfe bekamen. Aber es gibt auch eine andere Seite. Nach einer großen Welcome Welle entwickelte sich eine Welle von Hass und Diskriminierung.

Urs Fiechtner, der bereits im Juni 2016 in Riedlingen war, ist freiberuflicher Schriftsteller, Dozent und Menschenrechtsexperte, Berater von Menschenrechtsprojekten und seit 1970 bei Amnesty International engagiert. Er lebt bei Ulm. Zur Veranstaltung sind alle Interessierten eingeladen.