Urenkel liest in der Ulrich’schen Buchhandlung

Der Schriftsteller und Journalist Stefan Ulrich kommt am Montag, 18. Juni, um 19.30 Uhr zu einer Autorenlesung nach Riedlingen in die Ulrich’sche Buchhandlung. Er liest aus seinem Krimidebüt „Die Morde von Morcone“ und stellt seinen Reiseführer „Paris – Lieblingsorte“ vor. Der Autor hat eine besondere Beziehung zu Riedlingen: Sein Urgroßvater Stefan Ulrich war Mitbegründer der Ulrich’schen Buchhandlung und Buchdruckerei und auch dort tätig.

Reisen, Lesen und Schreiben bezeichnet der 1963 in Starnberg geborene Autor auf seiner Homepage als seine frühesten Wünsche, geweckt durch die Großmutter, die ihm Geschichten aus aller Welt vorgelesen habe. Über den „Umweg“ durch ein Jurastudium in München und Freiburg, durch Referendarzeit und Promotion sei er 1994 zur Süddeutschen Zeitung gestoßen, wo er sich schließlich die drei Wünsche erfüllen konnte. Die Münchner Zeitung schichte den Juristen, inzwischen verheiratet und Vater einer Tochter, als Korrespondenten nach Rom (2005 bis 2009) und Paris (2009 bis 2013). In dieser Zeit entstanden Ulrichs erste Bücher.

2016 wagte er sich an seinen ersten Roman, einen Toskana-Krimi. „Es war ein Schritt ins Ungewisse - und ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Spaß macht“, schreibt Stefan Ulrich. „Die Morde von Morcone“ ist im Mai 2017 im Ullstein-Verlag erschienen. Derzeit arbeitet er an der Fortsetzung „In Schönheit sterben“.

Heute lebt Ulrich wieder mit seiner Familie in München und schreibt für die Süddeutsche Zeitung, am liebsten über Frankreich und Italien. Er arbeitet im Ressort Außenpolitik und ist Autor von mittlerweile drei Bestsellern. Darin beschreibt er augenzwinkernd und mit Sympathie die Besonderheiten von Italienern und Franzosen. Seine Wünsche für die Zukunft seien „reisen, lesen, schreiben – möglichst in angenehmer Gesellschaft“.

In Riedlingen liest er aus seinem Krimidebüt „Die Morde von Moricone“ Es ist ein fesselnder Toscana-Krimi: Robert Lichtenwald, Rechtsanwalt aus München, ermittelt darin in seinem ersten Fall. Außerdem stellt er seinen Reiseführer der etwas anderen Art vor: „Paris – Lieblingsorte“. In 66 Kapiteln führt er die Leser zu seinen Lieblingsorten an der Seine, in besondere Straßen, Bistros und Museen, auf romantische Spaziergänge, in erlesene Geschäfte, grandiose Konzert- und Opernhäuser und auf einen Flohmarkt, der eigentlich ein Jahrmarkt des Lebens ist. Passend dazu gibt es an diesem Abend für die Besucher in Riedlingen ein Glas Wein.